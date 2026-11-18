Más que una convocatoria se parece a una autocrítica. El documento que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, repartió este lunes en la sede de la coalición de izquierda se propone elaborar una estrategia para “reforzar el papel” del presidente Yamandú Orsi, “más allá del ejercicio de la Presidencia” puesto que "el desarrollo de la figura política" del mandatario “merece una consideración particular".

La propuesta resulta tan razonable como llamativa si se la lee a contraluz de lo ocurrido en los últimos meses. Porque si hoy la fuerza política siente la urgencia de salir a apuntalar el perfil del presidente, conviene preguntarse quién fue el encargado de difuminarlo. Y la respuesta, incómoda pero evidente, apunta hacia las filas de la oposición, pero también hacia el propio oficialismo.

El documento publicado por El Observador sostiene que los gestos de Orsi —esos movimientos medidos con los que el presidente intenta habitar la Torre Ejecutiva sin estrépitos— no deben ser consideradas únicamente como “gestos protocolares”, sino como la construcción de una “identidad presidencial reconocible y valorada” frente a un mundo polarizado. Sin embargo, muchas de las veces que el presidente intentó ejercer ese perfil dialoguista, buena parte de la estructura partidaria se encargó de ponerle límites al “desarrollo de su figura política”.

Al último botón de la muestra se lo vio saltar hace apenas un mes en medio del laberinto de negociaciones por los cargos en los organismos de contralor. Orsi, fiel a ese estilo de evitar incendios innecesarios que hoy el Frente dice reivindicar, declaró públicamente que el gobierno no tenía “urgencia” en reemplazar a la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero. Pero esa señal de distensión hacia el sistema político duró lo que tarda en redactarse un tuit o en encenderse un micrófono.

Casi de inmediato, el mismo Pereira que hoy pide cuidar la investidura, argumentó que “la posición del presidente no es necesariamente la del partido de gobierno" y pidió que Ferrero diera “un paso al costado”. Mientras el texto de este lunes habla de “preservar los espacios de diálogo”, en diversas ocasiones el Frente Amplio tomó distancia de varias de las expresiones de Orsi sobre política internacional cuestionándolo, por ejemplo, por subirse a un portaviones norteamericano, o por no apoyar con firmeza el régimen cubano o por no denunciar el “genocidio” israelí en Gaza.

En encuentros realizados en los comités de base, militantes y dirigentes tildaron de “tibieza” lo que el reciente documento considera señales de “convivencia” que se pretende elevar a la categoría de legado histórico.

En el texto repartido este lunes, el oficialismo intenta curarse en salud con una aclaración final: reforzar el perfil institucional de Orsi “no supone abandonar las diferencias políticas ni renunciar a la confrontación democrática de proyectos”. Una fórmula clásica para intentar conformar a todos sin incomodar a nadie y dejar el terreno preparado para futuro fuego amigo.

El Frente Amplio parece haber advertido, promediando el segundo año de mandato, que un presidente al que su propio partido corrige en público pierde capital político adentro y afuera. La iniciativa de Pereira funciona entonces como un reconocimiento tácito de una falencia propia: antes de preocuparse por cómo proyectar la figura de Orsi “más allá del ejercicio de la Presidencia”, el Frente debería resolver un dilema bastante más inmediato: dejarlo gobernar sin que parezca que, mientras unos proponen construirle un pedestal futuro, otros le están serruchando el piso ahora mismo.