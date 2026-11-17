Pasaron diez días y todavía no logro sacarme de la cabeza una frase. León XIV la dijo en la Plaza Independencia, a los pies de Artigas, ante un país que se enorgullece de ser el más laico del continente: el valor de una persona no se puede medir por lo que produce. No hace falta demostrar la dignidad.

Llevo más de treinta años en los tribunales, y esa frase me tocó primero como abogado. Lo que hace el sistema penal, todos los días, es medir a las personas. Las mide por lo que hicieron, por lo que se sospecha que hicieron, por el riesgo que se les atribuye y por lo que valen como "caso". En las últimas semanas escribí que el derecho penal no puede ignorar la dignidad. El Papa vino a recordarnos algo anterior: la dignidad no la otorga el Estado ni el juez, y por eso tampoco pueden retirarla. Al que está preso, a la víctima y al imputado que mañana puede resultar inocente les corresponde la misma dignidad. Lo que se discute en un juicio es la responsabilidad.

El Papa citó a Artigas: "mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana". Toda la teoría garantista cabe en esa línea. El poder de castigar es un poder prestado. Tiene límites porque no le pertenece a quien lo ejerce. Cuando fui diputado impulsé la ley de medidas alternativas a la prisión preventiva convencido de una idea muy simple: encerrar a alguien antes de condenarlo tiene que ser la excepción. Veinte años después, sigo creyendo que la medida de una democracia está en cómo trata a quien todavía no fue juzgado.

El Papa habló también de la laicidad, y lo hizo con más inteligencia que muchos de nosotros. Dijo que la laicidad tiene que garantizar que creyentes y no creyentes convivan con respeto. Eso no es mandar la fe al sótano. Jorge Batlle fue para mí un segundo padre: lo conocí desde que nací y de él aprendí que la República es, ante todo, un lugar de encuentro. Me habría gustado escucharlo comentar esa parte del discurso, con esa franqueza suya que no pedía permiso. La laicidad bien entendida no le teme a la palabra religiosa, y le pide lo mismo que a cualquier otra palabra pública: que se ofrezca en lugar de imponerse.

En la Universidad Católica, León XIV pidió que se use la tecnología con sabiduría y que la persona vaya antes que el algoritmo. A un penalista eso no le suena abstracto. Ya hay sistemas que predicen la "peligrosidad", que sugieren qué detenido debe quedarse adentro o quién es más probable que reincida. Si dejamos que una probabilidad reemplace a un juicio, habremos convertido al imputado en lo que el Papa temía para el trabajador: una pieza prescindible. Por más preciso que sea, un algoritmo no puede presumir la inocencia de nadie. Eso solo puede hacerlo una persona.

En Paysandú habló del mate, y me pareció lo más uruguayo de toda la visita. El mate es una ronda. Nadie lo toma solo para siempre y nadie se lo queda. Pasa de mano en mano y vuelve. El Papa le pidió a Uruguay que siga siendo un puente en la región, que defienda el diálogo, el respeto al derecho y la negociación. Es un elogio, pero también es un encargo.

¿Qué sueño, entonces? Sueño con un Uruguay que no mida a nadie por su peor día. Quiero cárceles que no sean depósitos y procesos en los que la verdad no se negocie por apuro. Aspiro a una justicia que siga siendo humana aunque disponga de máquinas cada vez más rápidas. Pienso en un país capaz de discutir con dureza sobre la vida, la muerte y el castigo sin dejar de tomarse el mate de la misma ronda.

Uno de esos días fui al Centenario. Es el mismo estadio al que vengo desde chico a gritar los goles de Peñarol, y esta vez vi a miles de jóvenes en silencio. Nunca lo había visto así. Pensé que la esperanza también es una forma de garantía, quizá la más frágil de todas. Para cuidarla hace falta que todos pongamos algo.