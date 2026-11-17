En los últimos 40 años, Uruguay hizo una apuesta importante al desarrollo de su sector portuario y logístico. La visión de un conjunto de uruguayos, impulsó el surgimiento de la Ley de Puertos, la Ley de Zonas Francas, el Régimen de Puerto y Aeropuerto Libre, el Régimen de Promoción de Inversiones y la Ley de Parques Industriales entre otros.

Este marco jurídico impulso la llegada de inversiones al sector, que generaron actividad económica y decenas de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. En el período pasado, la Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo comenzó las obras de ampliación, que le permitirá disponer de un área en tierra con capacidad para 2.500.000 teus y tecnologías de ultima generación. Por tres años consecutivos, Montevideo superó el millón de teus movilizados. Comenzaron a operar la Terminal de Celulosa y la Terminal Pesquera Capurro, y el tren volvió a ingresar al Puerto, quedando en funcionamiento el ferrocarril central. Paralelamente, y luego de gestiones exitosas realizadas ante el gobierno argentino, se logro la anuencia para llevar el dragado del canal de acceso al Puerto de Montevideo a 14 metros.

En la actualidad tenemos un escenario con distintas amenazas. Montevideo perdió en 2025 el 48% de su carga de trasbordo (por distintas causas) y sufrió mas de 80 días de paro en 18 meses, con perjuicios evidentes para los exportadores uruguayos y usuarios habituales y con una sensible afectación para la imagen de nuestro principal puerto en el exterior.

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La carga de trasbordo - si bien ha tenido una actitud pendular entre Montevideo y Buenos Aires - es fundamental recuperarla para dotar al puerto de Montevideo de una escala atractiva para los buques oceánicos.

Cuando observamos el escenario regional, Argentina ha desregulado algunas actividades y promueve mejores operativas en sus principales puertos para atraer cargas regionales. Por su parte, Brasil desarrolla desde hace varios años una política de inversión en infraestructura portuaria y profundización de sus canales de navegación, transformando los puertos ubicados en la costa de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, en fuertes competidores de nuestros principales puertos y del puerto de Buenos Aires.

Asimismo, la puesta en funcionamiento del Corredor Bioceánico el año próximo, supone una competencia adicional para varias de las cargas que se mueven en la hidrovia Paraguay – Paraná. En ese panorama, vemos a los principales actores del gobierno, comenzar a hablar nuevamente del puerto de aguas profundas. Parece un “deja vu”, volver a 15 años atrás, una película que ya vimos, dineros que el país ya gastó y todo quedó en la nada. Nos parece que el gobierno no tiene claro el escenario que vivimos, ni los requerimientos que tiene un emprendimiento de esta magnitud.

Siempre creímos que la viabilidad de un proyecto de este tipo, que supone una inversión muy importante, debe venir atada al interés de un emprendimiento privado de gran porte de contar con una terminal en aguas profundas, que esté dispuesto a financiarla y a llevarla a cabo.

Uruguay no tiene un volumen de cargas que justifique la realización de un puerto en aguas oceánicas con financiamiento estatal. Que Uruguay comience a gastar dinero en consultorías, contrataciones y eventuales expropiaciones nos parece un camino equivocado. Debemos tener clara una premisa de base: Montevideo es nuestro puerto de aguas profundas.

Si entendemos esto, se debe trabajar para dragar el canal de acceso a 14 metros, permitiendo mejores condiciones y la posibilidad de mejora de tarifas para distintas cargas. Generar la estabilidad necesaria para asegurar operativas 24/7 los 365 días del año, como prevé la Ley de Puertos.

Trabajar activamente para recuperar las cargas de trasbordo perdidas, fundamentales para la operación de los buques de ultramar en nuestros puertos. Tomar medidas que favorezcan la venta de servicios a las cargas que operan en la región (por ejemplo el e-commerce transfronterizo).

Trabajar en la captación de nuevas cargas argentinas (que crecieron un 50 % en el ultimo año). Ofrecer certeza y seguridad jurídica a los inversores.

Las cargas no son cautivas; si aspiramos a mantener la posición de centro de distribución regional de mercaderías, debemos optimizar los distintos eslabones de la cadena logística.

La realidad muestra que la competencia es interportuaria. La guerra de puertos entre Montevideo y Buenos Aires tiene 200 años. Hoy la amenaza para los puertos del Rio de la Plata son los puertos brasileños.

Tomemos las medidas adecuadas para evitar terminar siendo un puerto abastecedor de puertos brasileños, con el encarecimiento que ello significaría para las exportaciones y las cadenas logísticas uruguayas.

Aun estamos a tiempo. Hagamos foco en lo que importa !