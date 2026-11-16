Masa de aire cálido y tormentas: Metsul advierte por semana con fuerte inestabilidad e Inumet anuncia lluvias en todo Uruguay

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronostica lluvias y tormentas para este martes en todo Uruguay, en una semana en la que la agencia brasileña Metsul también advierte por una fuerte inestabilidad atmosférica en Rio Grande do Sul , estado fronterizo con el territorio uruguayo.

Según el pronóstico actualizado por Inumet este lunes a las 06:00, las precipitaciones y tormentas podrán registrarse tanto durante la mañana como en la tarde y noche del martes , con temperaturas máximas de entre 25 °C y 30 °C, dependiendo de la región.

La situación coincide con la presencia de una masa de aire cálido y húmedo de origen tropical en el sur de Brasil , que, según Metsul, favorecerá la formación de tormentas aisladas durante buena parte de la semana, algunas con posibilidad de vientos fuertes y granizo.

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En Montevideo y el área metropolitana , Inumet prevé una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 25 °C. Durante la mañana se espera cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones y tormentas.

Las condiciones de inestabilidad continuarán durante la tarde y la noche, cuando también se prevén neblinas y bancos de niebla.

En el norte del país, las temperaturas oscilarán entre 19 °C y 30 °C. El organismo anuncia probables precipitaciones y tormentas durante la mañana, mientras que para la tarde y la noche prevé lluvias y probables tormentas.

En el oeste, la mínima será de 18 °C y la máxima de 28 °C, con probables precipitaciones y tormentas durante toda la jornada, además de neblinas y bancos de niebla.

Para el este, Inumet pronostica temperaturas de entre 17 °C y 27 °C. Durante la mañana se esperan probables precipitaciones y tormentas, mientras que en la tarde y la noche podrían registrarse lluvias aisladas.

El miércoles podrían formarse nuevas tormentas aisladas

La inestabilidad continuará en algunas regiones del país durante el miércoles 18 de noviembre, aunque con una mejora de las condiciones durante la mañana.

En el norte, oeste y este, Inumet prevé la probable formación de tormentas aisladas durante la tarde y la noche.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 30 °C en el norte, 28 °C en el oeste y 27 °C en el este.

Además, el organismo pronostica rachas de viento de entre 40 y 55 km/h en el oeste y de entre 40 y 50 km/h en el este.

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura máxima será de 25 °C y habrá baja probabilidad de precipitaciones durante la tarde y la noche. También se esperan rachas de viento de entre 40 y 50 km/h.

Metsul advierte por tormentas fuertes y granizo en el sur de Brasil

Mientras tanto, la agencia meteorológica brasileña Metsul advirtió que Rio Grande do Sul atravesará una semana de temperaturas elevadas y episodios frecuentes de inestabilidad, con riesgo de tormentas aisladas que podrían producir lluvias intensas, ráfagas fuertes de viento y granizo.

El calor ya se hizo sentir durante el fin de semana. El domingo 15 se registraron 37,3 °C en Uruguaiana, frente a Bella Unión, y 36,7 °C en Quaraí, ciudad fronteriza con Artigas.

Según Metsul, la inestabilidad aumentará a partir del martes 17, cuando las lluvias alcanzarán más localidades de Rio Grande do Sul.

Para el miércoles 18 se esperan precipitaciones localmente intensas, especialmente en el este del estado brasileño, mientras que el jueves 19 y el viernes 20 podrían registrarse nuevos episodios de tormentas.

La agencia explicó que las altas temperaturas y la humedad favorecen el desarrollo de tormentas por convección, un fenómeno que ocurre cuando el aire caliente asciende en la atmósfera y contribuye a la formación de nubes capaces de producir precipitaciones intensas.

Cómo seguirá el tiempo en Uruguay hacia el fin de semana

De acuerdo con la perspectiva extendida de Inumet, el jueves 19 y el viernes 20 todavía habrá probabilidad de lluvias en algunas regiones del país.

En el norte, la probabilidad de precipitaciones será media durante ambas jornadas, con máximas de 29 °C el jueves y 27 °C el viernes.

En el resto del territorio, las probabilidades serán bajas o medias, dependiendo de la región.

Para el sábado 21 y el domingo 22, en cambio, Inumet no prevé probabilidad de lluvias en Montevideo, el este ni el oeste, mientras que en el norte la probabilidad será baja el sábado y nula el domingo.