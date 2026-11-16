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Incautaron más de 400 aves y otros animales exóticos en un operativo por presunto contrabando en Montevideo

La Policía detuvo a un hombre de 50 años que transportaba especies exóticas y autóctonas en un camión. Entre los animales había ñandúes, un búho, tortugas y lagartos

16 de noviembre de 2026 7:33 hs
animalesincautados

La Policía incautó aproximadamente 400 aves de distintas especies y otros animales durante un operativo por presunto contrabando realizado este domingo en la zona de Piedras Blancas, en Montevideo.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Brigada Departamental de Seguridad Rural, que sobre las 7:00 de la mañana interceptaron un camión Mercedes Benz en la intersección de avenida José Belloni y Domingo Arena, en jurisdicción de la Seccional 18ª.

El vehículo era conducido por un hombre de 50 años, sin antecedentes penales, que transportaba numerosas aves exóticas y autóctonas, además de otros animales.

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Entre los ejemplares encontrados había gallinas, gallos, patos, palomas, guineas, codornices, pollitos, dos pichones de ñandú y un búho. También se incautaron aproximadamente 25 hámsteres, conejos, cuatro lagartos y 14 tortugas.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, el procedimiento se desarrolló a partir de tareas de inteligencia y controles vehiculares realizados por la unidad policial.

El conductor manifestó a los efectivos que se dedicaba a la comercialización de aves y que habitualmente instalaba un puesto de venta en la intersección de las avenidas José Belloni y General Flores, en Piedras Blancas.

Encontraron más animales en una vivienda vinculada al conductor

Como parte de la investigación, los efectivos realizaron una inspección en una vivienda vinculada al hombre, donde encontraron dos lagartos overos, dos loros australianos, cinco loros diamante y un halcón lesionado.

La Fiscalía de Flagrancia de 6º Turno dispuso tomar declaración al indagado y dejarlo en libertad mientras se aguarda la apertura de los teléfonos celulares incautados.

Además, ordenó que el camión permanezca incautado y a disposición del Juzgado de Aduana.

Qué pasó con los animales incautados

Tras el operativo, la Policía coordinó con el presidente del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) el destino de los ejemplares encontrados.

El organismo articuló las actuaciones con el Ministerio de Ambiente y la organización Animales Sin Hogar, cuyo personal concurrió a la base de la Brigada Departamental de Seguridad Rural para retirar los animales domésticos.

Por su parte, los restantes animales fueron trasladados al Parque Lecocq, donde quedaron bajo el cuidado de funcionarios de la Intendencia de Montevideo y del Ministerio de Ambiente.

Allí recibirán atención veterinaria y posteriormente podrán ser liberados, según las condiciones y características de cada especie.

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