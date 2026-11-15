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El regreso más esperado: a los 46 años, Ronaldinho volvió al fútbol profesional tras 11 años y fue titular en la victoria de Ravenna en Italia

El crack brasileño retornó y en 45 minutos mostró su impronta, además de participar en el primer gol del equipo

15 de noviembre de 2026 16:27 hs
Ronaldinho y sus ojos clavados en la pelota en su regreso al fútbol con Ravenna de la Serie C de Italia, a los 46 años

Ronaldinho y sus ojos clavados en la pelota en su regreso al fútbol con Ravenna de la Serie C de Italia, a los 46 años

FOTO: AFP

Once años después de su última aparición oficial con la camiseta de Fluminense en 2015, Ronaldinho Gaúcho volvió a pisar un campo de juego por los puntos. A sus 46 años y con apenas una sesión de entrenamiento junto a sus nuevos compañeros, el astro brasileño fue incluido en el once inicial por el entrenador Andrea Mandorlini este domingo en el triunfo de Ravenna por 2-0 ante Forlì, correspondiente a la decimocuarta fecha de la Serie C de Italia.

Ubicado a espaldas del único delantero de referencia, Simone Rabbi, el campeón del mundo asumió el rol de enganche clásico para conducir los ataques, filtrar pases y hacerse cargo de todos los tiros de esquina en una edición especial del derbi de la Romaña.

Su jerarquía quedó en evidencia a los 36 minutos, cuando arrastró la marca de dos futbolistas rivales y liberó el sector para que el lateral Giulio Donati quedara sin oposición y clavara un potente derechazo al ángulo para abrir el marcador.

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Un regreso muy esperado

Cumplidos los primeros 45 minutos, el cuerpo técnico decidió reemplazar a Ronaldinho Gaúcho en el entretiempo.

Ya en el complemento, con mayor orden táctico, el conjunto local terminó de asegurar el clásico a los 58 minutos gracias a una definición de Simone Rabbi.

Con este resultado, Ravenna se consolidó en el segundo puesto de su grupo, ubicándose a seis unidades del líder Spezia.

Más allá de la fiesta en las tribunas por el triunfo clásico, el retorno de Ronaldinho reactivó dos marcas estadísticas pendientes en su trayectoria profesional. Al momento de su retiro contaba con 299 goles convertidos y 798 encuentros disputados.

Si bien en su redebut no dispuso de situaciones claras para alcanzar el tanto número 300, el brasileño quedó a tan solo un compromiso oficial de llegar a los 800 partidos en su carrera.

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