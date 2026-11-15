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Danubio vs Liverpool EN VIVO por el Torneo Clausura; el equipo de Jorge Fossati va por la victoria para coronarse campeón; ambos equipos están confirmados

Seguí EN VIVO las principales instancias del partido entre Danubio y Liverpool que puede darle el título a los negriazules

15 de noviembre 2026 - 15:55hs
Federico Martínez

Federico Martínez

Foto: Dante Fernández/Focouy
Federico Martínez

Federico Martínez

Foto: @LiverpoolFC1915

EN VIVO

Danubio, ya descendido a la Segunda división profesional, recibirá este domingo a Liverpool en Jardines del Hipódromo desde la hora 16.30 por la fecha 14 del Torneo Clausura, y en caso de que los negriazules ganan, se consagrarán campeones a falta de un partido para terminar el torneo.

Seguí aquí la previa y los detalles del partido:

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Danubio también tiene a sus 11 titulares

Estos son los 11 de Leonel Rocco para el partido:

Liverpool ya está confirmado

Jorge Fossati ya dio a conocer a los 11 titulares que van por el título:

El vestuario de Liverpool ya está listo

Los utileros ya colgaron las camisetas negriazules para sus futbolistas.

Liverpool ya llegó a Jardines del Hipódromo

El equipo negriazul ya se encuentra en el escenario para enfrentar a Danubio.

Por dónde ver Danubio vs Liverpool

El partido será transmitido por los cables del país y en streaming por el canal VTV Plus de Antel TV y por Disney+.

Si Liverpool gana, es campeón del Torneo Clausura

Para los dirigidos por Jorge Fossati no será un encuentro más, ya que de vencer, serán campeones.

Javier Feres será el árbitro del encuentro

Para dirigir el partido fue designado Javier Feres.

Javier Feres

Javier Feres

Comienza la cobertura del partido Danubio vs Liverpool

Aquí se inicia la cobertura de Referí del encuentro en Jardines del Hipódromo.

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