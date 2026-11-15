Danubio, ya descendido a la Segunda división profesional, recibirá este domingo a Liverpool en Jardines del Hipódromo desde la hora 16.30 por la fecha 14 del Torneo Clausura, y en caso de que los negriazules ganan, se consagrarán campeones a falta de un partido para terminar el torneo.
Danubio vs Liverpool EN VIVO por el Torneo Clausura; el equipo de Jorge Fossati va por la victoria para coronarse campeón; ambos equipos están confirmados
Seguí EN VIVO las principales instancias del partido entre Danubio y Liverpool que puede darle el título a los negriazules