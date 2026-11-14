La selección uruguaya volvió al país tras su victoria contra Argentina: las bajas para enfrentar a República Dominicana y los jugadores que esperan tener minutos

La selección uruguaya volvió al país tras la victoria 2-1 contra Argentina de visitante en La Bombonera , en el primero de los dos partidos que tendrán los dirigidos por Diego Forlán en esta fecha FIFA de noviembre.

La nueva victoria en el clásico rioplatense de la celeste, que venía de ganar dos partidos y perder uno en octubre, levantó aún más los ánimos de una selección que mejoró su clima interno desde la llegada de Forlán, quien se mantendrá como interino hasta marzo de 2027 con chances de quedar fijo en el cargo.

Para el segundo partido, el próximo martes a las 20:00 ante República Dominicana en el Campus de Maldonado, el DT interino tendrá tres bajas aseguradas: Giorgian De Arrascaeta , Guillermo Varela y Joaquín Piquerez.

Flamengo, club de Giorgian y Varela, y Palmeiras, equipo de Piquerez, solicitaron el retorno anticipado de sus futbolistas para sus diferentes desafíos. El mengao es puntero del Brasileirao y pelea el título con Palmeiras a cuatro fechas del final, mientras que el verdao tiene además la final de la Copa de Brasil y de la Copa Libertadores.

Federico Valverde debutó con Forlán en la selección uruguaya: ingresó en el segundo tiempo y el capitán fue Rodrigo Bentancur

Argentina 1-2 Uruguay: la selección de Diego Forlán mejoró en el segundo tiempo y la celeste volvió a ganar en La Bombonera

Los tres jugadores fueron titulares ante Argentina. Piquerez disputó 60 minutos y fue reemplazado por Sebastián Cáceres, De Arrascaeta fue sustituido a los 76 por Federico Viñas y Varela completó los 90 minutos.

Enzo Fernández de Argentina disputa el balón con Giorgian de Arrascaeta de Uruguay en La Bombonera FOTO: EFE

Ante República Dominicana se espera que Forlán realice varias pruebas y le de minutos a futbolistas que no jugaron o tuvieron poca participación contra Argentina.

Junto a los ya mencionados Cáceres y Viñas, los otros jugadores que ingresaron desde el banco fueron Federico Valverde (30 minutos, debido a que estaba con molestias), Facundo Bernal (15 minutos), Rodrigo Aguirre y Facundo Pellistri (cinco minutos cada uno).

Nueve jugadores suplentes no tuvieron participación: Ignacio de Arruabarrena, Santiago Mele, José María Giménez, Santiago Mouriño, Juan Rodríguez, Juan Manuel Sanabria, Nicolás de la Cruz, Rodrigo Zalazar y Martín Satriano.

A ellos se suman Sebastián Jaume y Bruno Damiani, las sorpresas de la convocatoria de Diego Forlán para esta fecha FIFA que quedaron fuera del banco ante la albiceleste.

Al igual que en el partido contra India en octubre, es posible que Forlán realice varios cambios con respecto al partido de este viernes, con un once que comenzará a delinear cuando la selección retome los entrenamientos en el Complejo Celeste pensando en el viaje a Maldonado.