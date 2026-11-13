Diego Forlán explicó por qué Valverde no fue titular, destacó la primera atajada de Fiermarín, y dijo que no citó a Merentiel "por sentido común"

La selección uruguaya de Diego Forlán le ganó otra vez de visitante a Argentina y nuevamente en La Bombonera por 2-1 este viernes en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre.

Diego Forlán se refirió a distintos temas y comenzó hablando de la ausencia en el equipo titular de Federico Valverde.

Una cita con la historia y ante Defensor Sporting en un encuentro clave del año: Diego Aguirre cumple 300 partidos al mando de Peñarol

Argentina 1-2 Uruguay: la selección de Diego Forlán mejoró en el segundo tiempo y la celeste volvió a ganar en La Bombonera

"Con Fede hablamos porque había avisado que venía con alguna molestia y preferimos que tuviera minutos en el segundo tiempo. Jugamos ante una selección con un cuerpo técnico que trabaja desde hace tiempo y que viene jugando muy bien. Terminó siendo un lindo partido de fútbol", dijo el técnico de Uruguay.

"Se pudieron hacer varios cambios y fue importante, porque era un partido con mucha intensidad y quienes entraron hicieron un gran esfuerzo", agregó el DT.

Forlán explicó que "ganarle a Argentina es mucho. La derrota ante Japón fue injusta por ese gol en el final, y fue muy doloroso. Contra Corea jugó muy bien el equipo, India era inferior a los demás, y venir acá fue muy bueno. Sabíamos que iba a ser muy difícil. Me encantó el desafío de enfrentar a uno de los mejores".

El entrenador celeste también fue consultado acerca de que Argentina manejó la pelota en el primer tiempo.

"Es parte del proceso de un entrenador que recién llega, y enfrentamos a un gran equipo. Por momentos, sí, ellos manejaron el balón. Cristopher (Fiermarín) tuvo una parada espectacular a los 5 minutos y de no haber sido así, se hubiera complicado muchísimo. Después, Argentina tuvo la pelota, pero no nos llegó en la primera parte", indicó.

Forlán también fue consultado acerca de si lo asombraba la poca gente que había en La Bombonera y si no citó a Miguel Merentiel por un pedido de Boca Juniors.

"Tuve muchas oportunidades de jugar acá (en La Bombonera) con Independiente y es una cancha que llama mucho la atención por la gente que siempre viene, En este partido vi que había algunas bandejas que estaban vacías y no estaban habilitadas y no sé por qué sucedió. Igualmente, la gente se hizo sentir. Sobre Merentiel, tengo mucho contacto con el Vasco (Arruabarrena, técnico del xeneize) y el profe Roberti que es amigo mío, y por sentido común, no lo cité, porque capaz que no habría tenido muchos minutos y hubiera dañado a Boca para que pueda jugar mañana la semifinal (de la Copa Argentina ante Banfield)".

Pare Forlán "ganar siempre es importante. Estar al frente de la selección es un orgullo y es tremendo, un privilegio".

Acerca de si está logrando imponer su impronta en la selección uruguaya, sintetizó: "Poco a poco intentamos lo que es la tenencia, aunque hoy obviamente fue un partido diferente. Hay que seguir trabajando y el hecho de tener estos encuentros de primer nivel, hace que la competencia sea mucho mejor y nos hace mejorar también".