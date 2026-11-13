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La carta de Ignacio Ruglio para despedirse de la presidencia de Peñarol: "Siento que hoy ya no tengo la misma fuerza que tuve durante estos años"

"Durante más de un año medité sobre mi futuro, ha sido un proceso largo, pero doy este paso con seguridad y convicción", expresó el presidente de Peñarol

13 de noviembre de 2026 11:48 hs
Ignacio Ruglio

Ignacio Ruglio

Foto: Inés Guimaraens

Tras agradecer por "todos los mensajes" que recibió luego de que se hiciera pública su postura de salir del cargo, Ruglio aseguró que está "en paz y tranquilo" con su decisión de alejarse de Peñarol.

"Durante más de un año medité sobre mi futuro, ha sido un proceso largo, pero doy este paso con seguridad y convicción", se lee en la carta del mandatario, que recordó que su "camino" comenzó cuando empezó a ir a la cancha a ver al carbonero "allá por 1990", y pasó a la política del club en 2005.

"Fueron seis años al frente de la institución. Seis años de desafíos, de decisiones, de alegrías, de momentos difíciles y, por encima de todo, de un compromiso inmenso con el Club que amo. Me siento profundamente orgulloso de lo que vivimos y agradecido a la vida por haberme regalado una oportunidad que fue mucho más linda, intensa y emocionante de lo que alguna vez pude soñar", continuó.

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Ruglio aclaró que "ser presidente de Peñarol es un privilegio extraordinario, pero también una responsabilidad que exige entrega absoluta".

"Hace tiempo comprendí que para estar al frente de una institución de esta dimensión hay que estar dispuesto a dedicarle el cien por ciento de las energías, todos los días. Siento que hoy ya no tengo la misma fuerza que tuve durante estos años para asumir ese compromiso como creo que Peñarol lo merece", lamentó el mandatario, que puntualizó que seguirá "dando lo mejor" hasta "el último día" para "cerrar el año con Peñarol campeón".

"Llega el momento en que mi familia, mis amigos y, principalmente yo, necesitamos parar un tiempo y volver a disfrutar de Peñarol como un hincha más", expresó el presidente, que valoró que "Peñarol fue, es y será una parte fundamental" de su vida, y declaró que alejarse de la política del club le permitirá "volver a sentir estos colores" como un hincha. "Gracias a todos por tanto cariño y apoyo", concluyó.

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