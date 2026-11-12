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El horario de votación para las elecciones en Peñarol y la medida que dispuso el club para bajar la cantidad de votos observados

La Comisión Electoral de Peñarol trabaja día a día para la organización de las elecciones presidenciales del 12 de diciembre

12 de noviembre de 2026 17:42 hs
Palacio Peñarol

Palacio Peñarol

Peñarol celebrará elecciones el sábado 12 de diciembre y la Comisión Electoral del club ya definió el horario para que los socios voten por los candidatos.

Dicho horario irá desde la hora 10.00 en la mañana hasta las 20.00 en la noche. El único lugar de Montevideo para votar será el Palacio Peñarol.

El club dispuso de un sitio web para que todos los socios puedan chequear si están habilitados o no para votar.

Cada socio también puede entrar en "Mi Cuenta" para cambiar la dirección con la que está registrado en el club.

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Esto se debe a que Peñarol dispondrá mesas departamentales en todas las capitales del interior del país con excepción de Canelones. Las direcciones se darán a conocer en los próximos días y el horario de votación será el mismo.

El socio puede votar en cualquier punto del país pero si lo hace en un lugar diferente al que tiene registrado en la web del club, su voto será observado.

La Comisión Electoral pretende con esto reducir la cantidad de votos observados porque son los trámites que más demoran a la hora de realizar el sufragio.

Las mesas 45 y 46 del Palacio Peñarol se destinarán para los votos observados.

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