Peñarol, seis años sin perder en el Franzini ante Defensor Sporting, contra el que se jugará la Tabla Anual

Peñarol entrena este jueves por la tarde y el entrenador Diego Aguirre intentará despejar una duda que mantiene para visitar este domingo a Defensor Sporting por la fecha 14 (penúltima) del Torneo Clausura.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Aguirre no podrá contar con el golero Washington Aguerre ni con el volante argentino Eric Remedi , por acumulación de amarillas, así como tampoco con el extremo colombiano Luis Angulo , expulsado en el último partido contra Wanderers.

El equipo con el que empezó trabajando la semana fue con Sebastián Britos; Ignacio Alegre, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Nicolás Fernández; Eduardo Darias, Leonel Jaime; Abel Hernández y Matias Arezo .

Sin embargo, el miércoles por la mañana, el entrenador manejó como alternativa a Thiago Espinosa como volante externo sacando a Abel Hernández, que venía siendo titular en los últimos partidos.

Peñarol le ganó con autoridad a Aguada y sigue como único invicto de la Liga Uruguaya de Básquetbol: tabla de posiciones

Peñarol se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores de fútbol sala en mujeres tras lograr su mayor goleada histórica

Contra Defensor Sporting jugará el domingo a la hora 20.00 en el Franzini.

En ese escenario salió airoso en sus últimas cinco visitas.

Peñarol no pierde contra los violetas en su casa desde el 1° de noviembre de 2020, por la segunda fecha del Torneo Intermedio.

El entrenador era Mario Saralegui y el de Defensor Sporting Alejandro Orfila. Ganó 2-1 el fusionado con goles de Andrés Lamas y Kevin Méndez contra uno de Giovanni González.

En el historial del Campeonato Uruguayo (desde 2025 Liga AUF Uruguaya), Peñarol jugó 27 veces en el Franzini contra Defensor (desde 1989 Defensor Sporting).

De esos 27 encuentros ganó 15, empató siete y perdió cinco. hizo 43 goles y le marcaron 29.

En el Apertura 2024, Peñarol conquistó el Torneo Apertura al ganarle 2-0 a los locales con goles de Maximiliano Silvera y Nahuel Acosta.

Este domingo puede ganar la Tabla Anual si logra los tres puntos y el viernes Montevideo City Torque empata o pierde con Racing y el sábado Deportivo Maldonado empata o pierde con Cerro.

Las cinco derrotas de Peñarol ante Defensor Sporting en el Franzini