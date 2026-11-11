Peñarol se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores de fútbol sala en mujeres tras lograr su mayor goleada histórica

Con una apabullante goleada, Peñarol se clasificó el miércoles a las semifinales de la Copa Libertadores de fútbol sala femenino que se disputa en Buenos Aires.

Tras ganarle 3-0 a Víctor Muriel de Bolivia y 3-2 a Caracas , Peñarol goleó 9-1 a Mecatrónica de Perú.

Los goles fueron de Naiara Ferrari , en tres ocasiones, Lorena Graña , en dos oportunidades, Catherine Solla, Caicobé Lujambio y Carla Crespo anotaron los goles de Peñarol.

Al comienzo del partido, Peñarol se mostró muy fuerte y trabajado en jugadas de ataque de córners, logrando por esa vía sus primeros tres tantos.

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Luego, el juego fluyó ordenadamente y se sumaron goles de todo tipo y color: con juego directo desde el fondo, en acciones combinadas y con remates potentes donde las jugadoras que fueron al rebote mostraron gran oportunismo.

Este jueves, Peñarol jugará a la hora 19.30 contra el local Ferro Carril Oeste, en el Multideportivo de este equipo, en un partido que definirá el primer lugar del grupo A.

A Peñarol le basta el empate para ser primero porque quedó con una diferencia de goles de +12 contra el +11 de las argentinas.

El primero jugará en semifinales, este sábado, con La Unión de Ecuador mientras que el segundo se medirá contra el poderoso Stein Cascavel de Brasil que ganó sus cuatro partidos con 23 goles a favor y uno en contra.

Esta es la tercera semifinal de Peñarol en Copa Libertadores. En 2019 y 2025 terminó cuarto, misma posición que ocupó Río Negro City en 2016.

La mayor goleada histórica de Peñarol era de 8-2, a Deportes Valdivia de Chile en 2022.

De todos modos, la mayor goleada de un equipo uruguayo en este torneo sigue perteneciendo a Río Negro City que en 2015 vapuleó 11-1 a Everton de Chile.