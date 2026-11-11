Sturla le dio a León XIV la carta escrita por un uruguayo que denunció abusos en una parroquia de San José y abandono en un seminario extranjero

El cardenal Daniel Sturla , arzobispo de Montevideo, entregó al papa León XIV la carta escrita por un uruguayo en la que denunciaba el abuso que sufrió en una parroquia de San José, cuando tenía 16 años y años después, cuando lo contó en un seminario de Estados Unidos, fue abandonado por la comunidad que lo mandó para Uruguay.

La víctima, Ruben Barrios, de 58 años , contó a El Observador que recibió un mail del obispo arquidiocesano en el que le informó sobre sábado pasado, 7 de noviembre, le entregó personalmente al papa la carte en la Nunciatura y le explicó la situación.

El cardenal le informó que el Vicario Judicial de la diócesis, seguirá el tema en Uruguay.

La carta al papa de un uruguayo que revela abusos en una parroquia de San José y abandono en un seminario de Estados Unidos

El papa León XIV se reunirá con víctimas de abuso por miembros de la Iglesia durante su viaje a Sudamérica

Al ver que León XIV, en su gira por Uruguay, Argentina y Perú recibiría a víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes o religiosos católicos, Barrios pidió a la iglesia uruguaya una audiencia personal con el pontífice.

Sin embargo, Barrios debió contar al papa su situación por medio de una carta, tal como le pidió la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU). A diferencia del caso argentino y peruano, en Uruguay se definió que no habría audiencias directas de víctimas de abusos con el papa durante su visita.

La semana pasada, fuentes eclesiales dijeron a El Observador que “no había acuerdo entre todos los obispos en el tema de recepción de víctimas” al tratarse de un solo pedido, alegando a su vez que era necesario preservar los tiempos de descanso de León XIV por la cargada agenda y su reciente intervención quirúrgica.

El martes 3 de noviembre, Barrios entregó la epístola a Sturla en la sede de la arquidiócesis, en un encuentro en el que el cardenal se comprometió a entregársela a León XIV.

En la carta, Barrios cuenta su historia, que comienza cuando a los 16 años vivía en la casa parroquial de Villa Rodríguez, en San José, donde el párroco Mario Hernández, lo recibió debido a su complicada situación familiar.

En 1985, un sacerdote de la congregación de los Redentoristas que se hallaba de paso por la parroquia, lo invitó a su habitación a tocar la guitarra. Abusó sexualmente de él en dos ocasiones. Barrios le dijo al párroco, a quien consideraba una figura paterna, y este denunció el caso ante Pablo Galimberti, entonces obispo de San José. Nunca supo en qué derivó esa denuncia.

Años después, Barrios que ya había comenzado su formación para ser sacerdote en Florida, continuó en el seminario Redemptoris Mater en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos.

Allí, durante una instancia espiritual interna del seminario compartió que había sido abusado en su país natal; eso derivó en que autoridades del centro formativo lo interrogaran, lo que le causó un colapso psicológico por el estrés del episodio.

“En determinado momento vi a un hombre que decía: ‘Ahora vas a ver lo que te va a pasar’. Salí corriendo”, contó a El Observador y añadió que lo encontraron, desvariando, en la localidad de Orange.

Tras esa situación, el seminario definió repatriarlo. Sedado con fármacos y escoltado por el vicerrector del seminario, voló a Uruguay, donde fue internado en la Colonia Etchepare. Estuvo dos años postrado en una cama y tuvo dos intentos de suicidio.

El objetivo de Barrios, hoy en día, es que el Vaticano lo autorice a acceder a los archivos de su caso en el seminario de Newark y que se activen los seguros médicos e indemnizaciones que le corresponden por vía civil estadounidense, por la visa que tenía como religioso hasta 1995 y que se truncó en 1991 tras el episodio.

En 2016 volvió a denunciar su caso ante la CEU, ha tenido instancias con Sturla y con otros obispos uruguayos y por una carta que escribió a Estados Unidos el cardenal, fue recibido en ese país por el obispo actual de Newark, Joseph Tobin, y logró hablar con el vicerrector del seminario, el padre Matías Díaz, con quién había sido compañero en aquellos años pero le dijo que se olvidara del asunto.

La congregación de los Redentoristas le informó que su caso se investigó y que el sacerdote denunciado, Reinaldo Gómez murió tras haber dejado el sacerdocio, y, a su vez, le ofreció a Barrios una indemnización económica de 25.000 dólares canadienses. Le hicieron firmar un pacto de confidencialidad que hoy no tiene vigencia, por haber abolido el papa Francisco el “secreto pontificio” que aplicaba antes en estos casos.

En una gira aún vigente, con momentos protagónicos de víctimas de abuso en Argentina y Perú, León XIV continúa reafirmando su postura contraria a la impunidad de la Iglesia, postura que hizo pública en su encíclica Magnifica Humanitas. “Debemos abandonar las vacilaciones y tomar partido”, invitó en su texto el pontífice, que se llevará a Roma con él la carta de denuncia de Ruben Barrios.