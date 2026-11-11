El récord en el que Joaquín Piquerez superó a Roberto Carlos en Palmeiras, gracias a su golazo en las semifinales de la Copa de Brasil

Joaquín Piquerez fue una de las figuras del Palmeiras en la clasificación del club a la final de la Copa de Brasil, al anotar un golazo en la derrota 2-1 por la vuelta de las semifinales ante Vasco da Gama que también le permitió superar una marca del histórico Roberto Carlos.

Piquerez puso el empate transitorio en el encuentro ante Vasco con una gran jugada individual por izquierda, que culminó con un potente remate de derecha que se metió en el ángulo opuesto.

Con ese tanto el lateral izquierdo, que se encuentra entrenando con la selección uruguaya de cara a los amistosos contra Argentina y República Dominicana, alcanzó los 19 goles con la camiseta del Palmeiras , club al que llegó a mediados de 2021 y en el que lleva 259 partidos disputados.

Con esos 19 tantos Piquerez superó los 18 tantos que convirtió Roberto Carlos con la camiseta del Palmeiras, club al que defendió entre 1993 y 1995 , y se convirtió en el tercer lateral con más goles en la historia del Palmeiras.

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El uruguayo está a un gol de igualar al segundo en la lista: Júnior, que defendió al club de San Pablo entre 1996 y 2000 con más de 300 partidos disputados.

El primer lugar, sin embargo, está mucho más lejos. Se trata del paraguayo Francisco "Chiqui" Arce, lateral derecho que defendió a Palmeiras desde el 1998 hasta el 2002 y convirtió la friolera de 57 tantos con el verdao.

Marca histórica!



Com 19 gols, Piquerez superou Roberto Carlos e se isolou na 3ª posição entre os laterais com mais bolas na rede pelo Verdão! pic.twitter.com/ngixKCYN7d — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 10, 2026

Con la camiseta del Palmeiras Piquerez ganó una Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana, dos Brasileirao, una Supercopa de Brasil y cuatro campeonatos paulistas.

Este año pelea por llevarse un triplete, ya que está segundo en la liga brasileña a tres puntos de Flamengo con cuatro fechas por jugar, y está en las finales de la Copa de Brasil (ante Gremio) y la Copa Libertadores (ante Estudiantes de La Plata). Lleva dos goles y seis asistencias en 37 partidos de esta temporada.

En la etapa de definición, la directiva de Palmeiras inició gestiones formales con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) con el firme propósito de acordar la liberación anticipada del destacado lateral izquierdo y que solo juegue ante Argentina, según informó este lunes Globoesporte.

El objetivo prioritario de la directiva de la institución paulista es contar con Piquerez para el trascendental compromiso del miércoles 18 de noviembre contra Cruzeiro, correspondiente a la 35ª fecha del Brasileirao.