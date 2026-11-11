El ojo de El Observador: las imágenes que no viste de la visita del papa León XIV a Uruguay

El papa León XIV descendió del avión a las 16:35 y se convirtió, después de 38 años, en el segundo papa en visitar a Uruguay.

La Plaza Independencia se prepara para recibir al papa León XIV , que se dirige hacia el Centro de Montevideo tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

En el lugar lo esperan autoridades del gobierno, representantes de la sociedad civil, integrantes del cuerpo diplomático y más de 250 artistas del Sodre , que participarán de la ceremonia oficial de bienvenida.

El espectáculo contará con la Orquesta Juvenil Nacional y los coros Nacional, Nacional Juvenil y Nacional de Niños. El repertorio incluirá el Himno Nacional, el Himno Pontificio y una versión de "Botija de mi país", de Rubén Rada .

También participarán representantes de organizaciones sociales y 52 niños y adolescentes del programa Pelota al Medio a la Esperanza, en una recepción que busca reflejar la diversidad cultural y social de Uruguay.

| 6/11/2026 6:15 pm

El mensaje de Orsi al papa León XIV: "Bienvenido, querido amigo, al Uruguay"

Orsi también hizo referencia a la estabilidad de la región y al clima de convivencia democrática del país. "Es de los pocos rincones del mundo que no tienen guerras entre países. Lo recibe este país en que distintos partidos políticos, juntos con nuestro pueblo, podemos sentarnos en nuestra plaza, en paz, a ofrecerle este abrazo de bienvenida", agregó.

| 6/11/2026 6:51 pm

León XIV defendió la vida desde la concepción: "Quien todavía no ha nacido pertenece a la nación humana"

El papa León XIV se refirió a la defensa de la vida desde la concepción durante su primer discurso en Uruguay y vinculó esa postura con la situación demográfica del país. Para ilustrar su planteo, mencionó una escena del monumento a Artigas, en Plaza Independencia.

"La evolución demográfica del Uruguay hace concreta esa preocupación. En unos de los frisos del monumento de Artigas se representa a una mujer que sostiene en brazos a un bebé, mientras a su alrededor continúa la marcha. Ese gesto de protección nos lleva a pensar en la vida que comienza, también en aquello que todavía crece del seno materno".

El pontífice también destacó que la protección de quienes todavía no nacieron debe estar acompañada del compromiso de los padres, el apoyo de las familias y condiciones sociales que permitan la crianza de los hijos.

"Quien todavía no ha nacido pertenece a la nación humana y al futuro de su pueblo. Su dependencia absoluta de la madre no disminuye la dignidad que le corresponde ni la protección que merece. Eso mismo quiso asumir su condición al encarnarse. Acoger una nueva vida requiere que el padre se comprometa junto a la madre, que la familia preste su apoyo y que existan condiciones sociales que permitan a ambos cuidar y criar a sus hijos. La protección de quien va a nacer y el apoyo de quienes lo acogen son inseparables. La familia sigue siendo el primer ámbito en el que cada persona es acogida y aprende a vivir con los demás", reflexionó.

| 6/11/2026 7:44 pm

León XIV comenzó su recorrido hacia la Catedral de Montevideo con muestras de cariño a varios bebés

| 6/11/2026 8:49 pm

"Es una alegría": el papa León XIV en la Catedral de Montevideo

| 7/11/2026 9:35 am

El papa León XIV llegó a Paysandú

El avión que trasladó al papa León XIV desde Montevideo aterrizó en el Aeropuerto General de Brigada Aviador Tydeo Larre Borges y fue recibido por el intendente Nicolás Olivera.

| 7/11/2026 10:02 am

León XIV recorre Paysandú en el papamóvil

| 7/11/2026 10:20 am

Comienza la misa del papa León XIV en Paysandú

| 7/11/2026 10:43 am

El recuerdo al beato Jacinto Vera y la Defensa de Paysandú

"Queremos recordar y dar gracias a Dios por la vida y el ministerio de un hijo de estas tierras, el beato Jacinto Vera que fue un testigo coherente de la fe que anunciaba. Generoso en la caridad y entregado totalmente a la misión apostólica. Desplegó su celo pastoral en todas direcciones sin medir los sacrificios", expresó el papa León durante la homilía.

"El obispo gaucho recorrió tres veces el territorio uruguayo llevando fe y esperanza a sus habitantes. Durante la histórica Defensa de Paysandú en 1864 monseñor Vera se instaló en la Isla de la Cridad, frente a la ciudad sitiada, para atender a refugiados y heridos de ambos bandos. Ahí se quedó hasta la caída del sitio para acompañar a su gente, suplicando en nombre de Dios que los ejércitos hermanos se dieran el abrazo fraternal. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos corresponde a nosotros continuar el legado que estos sembradores del evangelio nos han dejado", agregó.

| 7/11/2026 10:51 am

Los puentes, los palmares y el mate como símbolos para la fe

El pontífice se refirió al Puente Internacional General Artigas, que una a Uruguay con Argentina, y enumeró sus beneficios: apertura, comunicación e intercambio. "¡Que importante es ser constructor de puentes! Esa es la vocación a la que todos estamos llamados".

El papa se refirió además a los palmares como un árbol resistente, de raíces profundas que se eleva rectamente hacia el cielo y produce el dulce fruto. "Es una hermosa imagen del origen y el destino al que estamos llamados: arraigarnos en cristo, principio y fin de nuestra vida, para que unidos a él demos buenos frutos", consideró. Además planteó la importancia de la comunidad de la iglesia.

Durante su homilía el papa también se refirió al mate como un símbolo de fe. "Es signo de familiaridad, de amistad de encuentro. nos enseña a compartir, a estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen y hermanan. Es símbolo de acogida, integración y valores comunes", dijo el papa, pero también se refirió a los momentos de soledad e introspección.

"También hasta Roma ha llegado el mate", dijo y despertó una risa entre los fieles.

| 7/11/2026 11:56 am

El papa León XIV ingresa a la basílica de Paysandú

| 7/11/2026 12:19 am

El papa León XIV finaliza su visita a Paysandú

Luego de la misa en el Parque París Londres y la visita a la Basílica Nuestra Señora del Rosario, el papa León XIV regresa al aeropuerto General de Brigada Aviador Tydeo Larre Borges. Allí firmó el libro de visitas y recibió un rosario artesanal y un poncho como presente del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera.

| 7/11/2026 3:14 pm

Casavalle espera a León XIV con cantos y banderas

En las primeras filas hay adultos, catequistas y referentes barriales. Detrás de las vallas, unas 500 personas esperan para darle la bienvenida.

Se prevé que, antes de subir al escenario, León XIV se acerque a las casas que construye la Iglesia para familias del barrio, a unas tres cuadras de la parroquia.

| 7/11/2026 4:58 pm

El papa León XIV llegó a Casavalle

Lo acompaña a caminar por el barrio el cardenal Daniel Sturla. Desde el lugar, se escuchaban gritos: “León, amigo, el barrio está contigo”.

| 7/11/2026 5:10 pm

El papa bendijo a las familias que construyen casas en el proyecto Guadalupe

El papa León XIV bendijo las casas del proyecto Familias de Guadalupe. Antes, se acercó a saludar a una familia en la que una persona usa silla de ruedas. Lo acompañaron el padre Hugo Espinoza y el cardenal Daniel Sturla.

En el escenario, el párroco Pablo Coimbra fue recibido con una ovación. Coimbra, que además cumplía años, le explicó al Papa el proyecto, pensado para 12 familias. En el lugar estaba presente un integrante de Casa Familia.

Durante su mensaje, el Papa dijo: “La bendición viene de muchas formas. Bendición sobre toda familia, sobre los seres queridos que viven en la zona. Una bendición grande viene cuando estamos unidos, en comunidad, colaborando en un proyecto común. Nuestra fe nos sostiene”.

| 7/11/2026 5:20 pm

Sturla: "Aquí personas dejan sus vidas para servir"

| 7/11/2026 5:25 pm

Párroco: "Le pedimos que bendiga al barrio"

Pablo Coimbra, párroco que justo cumplía años, recibió el canto de cumpleaños de muchos de los presentes y, luego, dijo: “En la iglesia no nos sentimos al margen, estamos en el centro de ella”. Y agregó: “Su visita quedará como una huella imborrable en este barrio. Para caminar con renovada esperanza y consolados por Dios. Le pedimos que nos bendiga”.

| 7/11/2026 5:38 pm

Katherine Silva, vecina del Marconi: “Dios y la virgen nos sostienen de la mano”

Katherine Silva, vecina del Marconi, contó su historia: “Hace meses esperamos su visita. A los 8 años me tuve que hacer cargo de mi madre. Viví violencia y abuso. A los 15 terminé en la calle. Viví llena de ira, de violencia, enojada con todos y con Dios. No podía quererme ni querer a mi hija”. Cambió cuando conoció la iglesia a través de Tacurú: “Busqué un trabajo y encontré una familia”. Hoy dice que “la experiencia de Dios me impulsa a ser luz para los demás”. "Gracias santo padre por tenernos presentes y tendernos la mano", dijo.

| 7/11/2026 5:51 pm

“No podemos pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver"

El papa León XIV lamentó los numerosos casos de inseguridad que azotan a los barrios y llamó a no ser indiferentes a la violencia y la pobreza.

“No podemos pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver. No podemos acallar nuestra conciencia cuando constatamos que una madre no tiene los medios para alimentar a sus hijos. No podemos ignorar que en nuestro entorno hay mucha gente que sufre, que está sola y es vulnerable. Un hijo de este país, tan rico en recursos, no debería irse a dormir sin comer, ni debería renunciar a recibir una educación y un futuro dignos debido a la inseguridad que reina en las calles. Mucho menos debería sufrir violencia hasta el extremo de llegar a perder la vida. Tenemos que trabajar unidos: la Iglesia, la comunidad civil y el Estado. Necesitamos despertar de nuestras inercias y abogar por el bien común”, dijo el pontífice.

| 7/11/2026 6:19 pm

León XIV se dirige a la Universidad Católica para un encuentro con la educación

El papa León XIV se dirige a la Universidad Católica, donde tendrá su encuentro con la educación. La actividad principal es una reunión central en el Aula Magna con representantes, intelectuales y autoridades del mundo de la educación católica de Uruguay.

| 7/11/2026 6:56 pm

León XIV pidió a estudiantes ser la voz que "Uruguay necesita"

| 7/11/2026 7:07 pm

El papa León XIV sale hacia el Estadio Centenario: recorrido por Avenida Italia y transmisión de la vigilia

| 7/11/2026 7:17 pm

El papa llegó al Estadio Centenario y recorrió la cancha en el papamóvil

El papa llegó al Estadio Centenario a bordo del papamóvil y dio una vuelta alrededor de la cancha, a paso lento, frente a las tribunas. Fue el momento en que el pontífice se acercó al público que lo esperaba en el estadio, uno de los puntos centrales de su agenda en Montevideo.

| 7/11/2026 8:14 pm

El papa León XIV pidió en Montevideo que los creyentes no se resignen a ser minoría

| 7/11/2026 8:18 pm

León XIV pidió a los jóvenes uruguayos que se casen y no le teman al “para siempre”

| 7/11/2026 8:47 pm

Fuegos artificiales para cerrar la vigilia en el Estadio Centenario

Al cierre hubo fuegos artificiales que llamaron la atención del pontífice, quien giró para disfrutarlos.

| 8/11/2026 8:20 am

Florida se prepara para recibir a León XIV

| 8/11/2026 9:40 am

El papa está en Florida

El papa León XIV llegó sobre las 9:30 a la ciudad de Florida. A esta hora recorre las calles de la ciudad en el papamóvil. Miles de personas llenaron la plaza Asamblea y las calles aledañas para ser parte de la misa.

| 8/11/2026 9:54 am

El papa en la Catedral

Antes de subir al escenario para presidir la misa, León XIV ingresó a la catedral de Florida para rezar en soledad.

| 8/11/2026 10:23 am

Inició la misa

Sobre las 10:20 y ante una plaza Asamblea llena de gente, el papa León XIV preside la misa en la fiesta de la Virgen de los Treinta y Tres.

| 8/11/2026 10:41 am

La homilía de León XIV, centrada en la Virgen de los 33 y en las madres

| 8/11/2026 11:53 am

Terminó la misa

Luego de una hora y media, sobre las 11:55 finalizó la misa presidida por el papa León XIV en Florida. "Los llevo en el corazón, les pido me sigan acompañando con sus oraciones. ¡Muchas gracias Uruguay!", fueron sus últimas palabras antes de la bendición final. El cierre fue cantando "Estrella del alba" frente a la Virgen de los Treinta y Tres.

Es su última actividad oficial antes de partir a Buenos Aires.

| 8/11/2026 12:51 pm

Almuerzo y al aeropuerto

Luego de la misa, el papa se dirigió a una casa de retiros ubicada en las afueras de Florida y se encuentra almorzando con los obispos. Más tarde se dirigirá al aeropuerto de Carrasco para la ceremonia de despedida.

| 8/11/2026 3:47 pm

Final del viaje

A las 15:54 de este domingo el avión de Aerolíneas Argentinas que traslada al papa León XIV despegó del Aeropuerto de Carrasco rumbo a Buenos Aires, poniendo fin a la histórica visita del pontífice a nuestro país, la primera en 38 años.

Créditos

Fotógrafos

Silvana Fernández

Joaquín Ormando

Andrea Hernández

Faustina Cingolani

Textos

Redacción