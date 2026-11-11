Un informante, un equipo de redactores y las fotos que le pidió a Sturla: cómo preparó el papa León los discursos y homilías de Uruguay

El cardenal Daniel Sturla caminaba por la Ciudad Vieja cuando sonó el teléfono. Lo llamaban del Vaticano. El gobierno había definido que el acto protocolar del presidente Yamandú Orsi y el papa León XIV ante las autoridades y políticos del país, se haría al aire libre en la Plaza Independencia y no en el interior del Palacio Estévez, como habían pensado desde Roma.

El papa venía estudiando la historia de Uruguay y quería hacer referencia a la figura de Artigas. Al saber que el Éxodo Oriental de 1811 o la "Redota" está representado en el friso de bronce del monumento ecuestre a José Gervasio Artigas, ubicado en el centro de la plaza, quiso tener las imágenes para mencionarlas.

Ese fue el pedido que desde Roma le hicieron al arzobispo de Montevideo: si podía conseguir esas fotografías. “Yo estoy caminando cerca, puedo pasar por ahí”, respondió palabras más, palabras menos. Celular en mano, el mismo Sturla tomó las fotos del friso de bronce representadas por Angelo Zanelli con el que luego el pontífice sorprendió a los uruguayos al referirse a imágenes que la mayoría no conocía, pese a tenerlas tan cerca.

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Así fue que León XIV pudo contemplar de primera mano las imágenes que acompañan el monumento ecuestre del prócer y destacar en su primer discurso la contraposición entre la figura superior de Artigas solo a caballo y el relieve frontal donde reaparece mezclado entre sus hombres. Esa imagen la utilizó el papa para reflexionar sobre la responsabilidad de los gobernantes de velar por el bien común, citando la frase: “Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana”.

Luego se refirió a la representación de la mujer con el bebé en brazos, que le dio pie para hablar de la protección de la vida humana desde el seno materno, tan comentada, y a la de los niños que caminan junto a los adultos, que vinculó con la responsabilidad de asegurarles alimentación, cuidado y una educación integral.

Plaza Independencia espera la llegada del Papa León XIV Foto: Joaquín Ormando / El Observador

Las otras dos figuras -una anciana encorvada socorrida por otras personas y una mujer distinguida- fueron el puntapie para remarcar la dignidad inalienable de los ancianos, enfermos y vulnerables, y para reflexionar sobre el valor de la laicidad entendida como la construcción de una patria común, la equidad económica y el respeto a la pluralidad de convicciones.

El informante y los redactores

Según contaron a El Observador fuentes de la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU), para la preparación de los discursos y homilías en español el papa cuenta con un equipo de redactores latinoamericanos. Una de las fuentes dijo que son cuatro personas y que entre ellas hay un peruano.

Otra fuente contó que el “principal informante” del papa León es el nuncio apostólico Gianfranco Gallone. El miembro del servicio diplomático de la Santa Sede desde hace 26 años fue nombrado por el papa Francisco nuncio de Uruguay en 2023, proveniente de Zambia. Antes había estado en Mozambique, Israel, Eslovaquia, India, Suecia y en la Sección para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado.

El nuncio, que recibió y despidió al papa León junto a las autoridades y obispos en el aeropuerto de Carrasco, nació en Brindisi, Italia y tiene 63 años.

Así como cuando se nombra a un obispo en el país, el nuncio elabora una suerte de investigación para el papa y le recomienda tres nombres, entre los que el papa elige al pastor de esa diócesis, periódicamente le informa al papa de otros asuntos de interés. Además, cada año cuando se va de vacaciones, antes de regresar a Uruguay pasa por Roma y le hace un reporte al papa de las situaciones del país.

También los obispos uruguayos han sido fuente de información en las que se ha inspirado León XIV para armar sus textos. En la reunión que tuvieron en setiembre pasado que se denomina Visita Ad Limina, y que este año fue antesala de la visita apostólica del Santo Padre a Uruguay, les preguntaron a los obispos qué le plantearan al papa los temas centrales del país y las preocupaciones. Entre estos últimos estuvieron el suicidio de los jóvenes, la familia, los pocos casamientos, la baja natalidad, la soledad en la vejez.

Visita ad limina que se realizó entre el 14 y 19 de setiembre Conferencia Episcopal

Uno de los consultados dijo que le resultó conmovedor comprobar que el papa había hecho suyos todos los temas que hablaron. Destacó también que el día que se reunieron con el papa les dedicó toda la atención, como si no tuviera ninguna otra cosa que hacer ese día. Incluso les dijo: "Tranquilos, vamos a hablar con tiempo, yo no tengo nada después", algo que no creyeron, dada la agenda intensa de León XIV tanto dentro como fuera del Vaticano.

El proceso de la redacción de los discursos pasa luego a un equipo de redactores que trabaja junto a Prevost. Después de que reunió la información sobre el país, y sobre los temas a los que quiere referirse, les da indicaciones para cada instancia en la que se dirigirá al público.

León XIV lee su mensaje ante los fieles reunidos en el estadio. Gastón Britos / FocoUy

Otra fuente dijo a El Observador que uno de estos redactores le contó a un obispo uruguayo que lo primero que hacen antes de escribir es rezar. “Hacen un rato de oración ante el Santísimo, le piden al Espíritu Santo que los ilumine” (a la tercera persona de la Trinidad se le atribuyen los dones de sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia).

Después viene la redacción y le llevan al papa un borrador que el pontífice corrige las veces que considere necesario. “Agrega, saca, cambia, tacha, el discurso es suyo”, dijo esa fuente.

Afirmó también que les contaron que en el caso de la homilía en la Catedral ante los sacerdotes, religiosas y seminaristas, el papa dio indicaciones de que quería hablarles con cariño, teniendo en cuenta que son pocos y tienen dificultades, por lo tanto pidió que no fuera un mensaje de exigencia sino "una caricia".

Así, el pontífice combinó una profunda carga simbólica con un estilo directo de comunicar que interpeló, emocionó y dejó huella en sus interlocutores.