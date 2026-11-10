Qué dijo el papa León XIV sobre la inteligencia artificial en su visita a Uruguay

El papa León XIV se refirió a la inteligencia artificial en varios pasajes de sus discursos en Uruguay, uno de los temas que más le preocupan desde que asumió el papado.

Ante las autoridades pidió que esa tecnología amplíe las capacidades humanas , y ante los educadores, que la enseñanza ponga "a la persona antes que el algoritmo".

El viernes 6 de noviembre, en el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la Plaza Independencia, el papa conectó la IA con el mundo del trabajo. Citó a Juan Pablo II: "el trabajo está 'en función del hombre' y no el hombre 'en función del trabajo'".

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Según León XIV, ese criterio conserva toda su actualidad ante "los rápidos cambios de la tecnología y de la inteligencia artificial". En concreto, pidió que estas tecnologías se desarrollen para "ampliar las capacidades humanas, facilitar tareas y crear nuevas posibilidades", y que la persona que trabaja no quede reducida a "una simple pieza prescindible dentro del proceso productivo".

La mención apareció en la parte del discurso dedicada a la formación y al empleo. Ahí sostuvo que la educación tiene que abrir oportunidades concretas para entrar en la vida laboral y que el valor de una persona no puede medirse por lo que produce.

La educación frente al algoritmo

El sábado 7, en el encuentro con el mundo de la educación en la Universidad Católica de Uruguay, el papa pidió que la enseñanza escolar y universitaria contribuya al "uso sabio de las tecnologías y la IA".

La frase viene de su carta apostólica Diseñar nuevos mapas de esperanza. Propone poner "a la persona antes que el algoritmo" y armonizar "las inteligencias técnica, emocional, social, espiritual y ecológica". Justo antes había advertido que no es sabio quien "reúne información, sin discernir, sin reflexionar, sin conocer el contexto".

En ese mismo discurso repitió lo que había dicho en la sede de la Unesco el 25 de septiembre: "mientras se atribuye 'inteligencia' a los sistemas computacionales, nos cuesta reconocer la dignidad inalienable de las personas". Según el papa, esas vidas se juzgan con el criterio de la eficiencia y se descartan cuando se considera que ya no son productivas.

León XIV describió ese proceso de deshumanización como un desafío para las escuelas y las universidades.

Estos fueron los pasajes de sus discursos

Discurso ante las Autoridades, la Sociedad Civil y el Cuerpo Diplomático (Plaza Independencia, 6 de noviembre de 2026)

" Conviene recordar que 'el trabajo está ‘en función del hombre’ y no el hombre ‘en función del trabajo‘ (S. Juan Pablo II, Carta enc. Laborem exercens, 6). Este criterio conserva toda su actualidad ante los rápidos cambios de la tecnología y de la inteligencia artificial. El desarrollo de estas tecnologías debe ampliar las capacidades humanas, facilitar tareas y crear nuevas posibilidades, procurando que la persona que trabaja no quede reducida a una simple pieza prescindible dentro del proceso productivo".

2. Encuentro con el Mundo de la Educación (Universidad Católica del Uruguay, 7 de noviembre de 2026) – Primera mención

"Es urgente, entonces, que nuestra educación escolar y universitaria contribuya al “uso sabio de las tecnologías y la IA, colocando a la persona antes que el algoritmo y armonizando las inteligencias técnica, emocional, social, espiritual y ecológica” (cf. Carta ap. Diseñar nuevos mapas de esperanza, 10.3)".

3. Encuentro con el Mundo de la Educación (Universidad Católica del Uruguay, 7 de noviembre de 2026) – Segunda mención (alusión a sistemas computacionales inteligentes)