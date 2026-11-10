Hay 39 localidades con más perros y gatos que humanos: el mapa de las mascotas en barrios y localidades de Uruguay

La invitación no llegó por correo ni por un grupo de padres del jardín. La dueña de Rita pidió confirmación a través de Papiperros , el grupo de WhatsApp en el que se organizan sus amigos de cuatro patas. Después fue a comprar muffins aptos para perros , preparó la comida y reservó un rincón del Parque Rodó. Había que decorar, esperar a los invitados y, sobre todo, celebrar. Rita cumplía años. O, como la llama su dueña, su “hijita”.

Los invitados fueron llegando de a poco. Algunos tiraron de la correa apenas olieron los muffins y enfilaron directo hacia la mesa. La ansiedad pudo más que los buenos modales: ni siquiera se detuvieron a saludar a la cumpleañera. Otros avanzaron sin apuro, olfateando cada árbol y cada poste, todavía con el ritmo perezoso de quienes acababan de levantarse de una siesta en la cama de sus Papiperros. Uno apareció empujado en un cochecito, a la velocidad tranquila de un paseo de bebé.

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En ese cumpleaños, como en tantos encuentros de perros en plazas y parques, las fronteras entre mascota, compañía e integrante de la familia se vuelven porosas. Hay torta —o su versión canina—, invitados, fotos, regalos y una red de adultos que se organizan alrededor de los animales con la dedicación con que otros preparan una fiesta infantil.

La escena se repite con variaciones en distintos puntos de Uruguay. Hay proyectos de ley para que las mascotas puedan ser enterradas junto a sus propietarios, bajo el entendido de que son parte de la familia. Hay enojos del cardenal Daniel Sturla porque parte de la población sustituye a los hijos por perros o gatos. Pero hay un dato publicado la semana pasada que es todavía más revelador:

En el último año las ventas de alimentos para mascotas en supermercados aumentaron 12,3%, mientras que las de pañales disminuyeron 13,4%.

Las cifras que salen de Scanntech, plataforma tecnológica de inteligencia de datos y soluciones para el comercio minorista y el sector de consumo masivo, son un insumo y no es la confirmación de un cambio en la composición de las familias. Puede que haya la misma cantidad de mascotas y ahora sus dueños optan por comprar ración. Puede que los pañales se adquieran en otros lados. O bien puede que la caída de los nacimientos —eso sí constatado por las estadísticas oficiales— y el retraso en la edad con la que se tiene el primer hijo —si es que se tiene—, esté llevando a un cambio de roles en la composición familiar.

El último censo de población midió por primera vez las mascotas (solo perros y gatos) declaradas en cada hogar. No cuentan las que andan merodeando en la calle sin un referente ni hay comparativos con relevamientos anteriores. Pero El Observador aprovechó la ocasión y junto al especialista en Economía Aplicada Juan Ignacio Pintos fue en busca de qué dicen los datos que todavía no se habían desmenuzado.

En Uruguay por cada niño menor de cinco años hay, en promedio, 14 perros o gatos. Esa es la diferencia de población. En el interior es apenas más notoria que en Montevideo. En Treinta y Tres hay casi la misma cantidad de habitantes humanos —sin importar la edad— que esos otros animales.

En al menos tres localidades “grandes” del interior incluso las mascotas superan a los humanos: es el ejemplo Chacras de Paysandú (en el departamento homónimo), Neptunia (Canelones) y Ejido de Treinta y Tres.

En las de menos de 5.000 habitantes todavía se nota más. El área rural de casi todos los departamentos tiene esa lógica, pero por otras razones: poca población humana en relación a la cantidad de mascotas, más espacio y animales para usos laborales.

Aunque también se cuela La Esmeralda y la Ribiera en Rocha, o Santa Mónica (Maldonado), Zapicán (Lavalleja), Las Brujas (Canelones), Chacras de Dolores (Soriano) y un etcétera que comprende a 39 localidades donde las mascotas superan a la población humana y puede ver en la siguiente tabla:

El mapa montevideano de las mascotas

En Montevideo, la tenencia de perros y gatos asume una geografía marcada. En Paso de la Arena se registran 92 perros y gatos cada 100 habitantes; en Manga y Toledo Chico, 89. En el otro extremo, Punta Carretas tiene 19, Pocitos 21 y el Centro 24. La distancia entre los extremos es de casi cinco veces.

El patrón dibuja una ciudad en la que la presencia de animales es más intensa en varios barrios periféricos y menos frecuente en zonas de la costa y del área central. Paso de la Arena, por ejemplo, tiene 13.465 perros y 5.647 gatos para una población de 26.434 personas. Punta Carretas, en cambio, registra 3.003 perros y 1.609 gatos entre 24.256 habitantes.

Lo que el censo no dice es si el cambio de comportamiento es también heterogéneo. ¿Duermen en la misma cama que los dueños los perros de todas las zonas?

La fiesta de Rita acabó. Los perros vuelven a sus casas; los humanos guardan los platos, enrollan la decoración y comparten las fotos en el mismo grupo que sirvió para confirmar la asistencia. Para algunos, el paseo de regreso incluye un cochecito; para otros, una parada en la veterinaria o la compra de la ración de la semana. En el apartamento, el animal tiene un lugar en el sillón, una rutina propia y, a veces, una cama junto a la de sus dueños. No es necesario que alguien lo llame hijo para que ocupe un lugar central en la vida cotidiana.

En hogares de una o dos personas, en parejas que no tienen hijos o en adultos cuyos hijos ya se fueron de casa, un perro o un gato puede convertirse en compañía, motivo de conversación y organizador de horarios: hay que volver para darle de comer, salir a caminar, llevarlo al control veterinario. También puede ser parte de una familia con niños. El vínculo no responde a un único modelo y no conviene reducirlo a la idea de que las mascotas reemplazan a los hijos.

“Desde que el hombre está en contacto con los animales no está exento de las zoonosis —como se les llama a las enfermedades de origen animal—, solo que ahora el mundo se achicó y las infecciones viajan en días de una punta a la otra, solo que ahora la población creció, el hombre modificó el ambiente, el suelo, deforestó y forestó, los animales cambiaron de hábitats, el cambio climático influyó en los ecosistemas, y cada vez son más esperables los saltos de especies y las mutaciones virales”. Carlos Salveraglio es uno de los referentes del tema en la Academia Nacional de Medicina.

—¿Hay cómo prevenir la próxima zoonosis?

—Antes se decía que “las gallinas en el gallinero y los perros en el patio”. Eso ya no ocurre. El perro, por ejemplo, se ganó por su cariño y sentimientos que despierta, un lugar en muchas familias. Tanto lugar que hay quien duerme con el perro o juega con él y enseguida va a la mesa sin antes lavarse las manos. Por lo cual hoy es inviable un cambio rotundo en el relacionamiento o en el establecimiento de distancias, pero sí es importante educar sobre los cuidados… incluso por el bienestar de la propia mascota.

Ese cambio de vínculos o roles en la familia puede verse todavía más afectado por las modificaciones demográficas. No es que una cause la otra: una correlación no es causalidad.

Pero a continuación puede verse el mismo mapa de Montevideo, pero en la cantidad de perros y gatos por cada menor de 5 años (niños pequeños).

En el Parque Rodó, mientras tanto, los muffins se terminaron, las correas volvieron a tensarse y los invitados comenzaron a despedirse. Los Papiperros recogieron la decoración y compartieron las fotos del cumpleaños en el grupo de WhatsApp. Rita había tenido su fiesta.

El censo no permite saber cuántos de esos perros duermen en la cama de sus dueños, cuántos reciben regalos de cumpleaños ni cuántos ocupan un lugar que antes estaba reservado a los hijos. Tampoco permite afirmar que una cosa sea consecuencia de la otra. Pero sí ofrece una fotografía de un Uruguay que envejece, en el que nacen cada vez menos niños y donde, en 39 localidades, ya hay más perros y gatos que personas.

Lobo, por lo pronto, había llegado al cumpleaños en compañía de su hermano humano. Y nadie pareció sorprenderse por la presentación.

De yapa: localidad por localidad