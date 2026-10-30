El INBA no considera el sacrificio de perros como solución y por ahora el Ejército no hará capturas

Ninguna de las iniciativas que impulsa el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) para disminuir la población de perros en Uruguay contempla el sacrificio de animales como herramienta de control poblacional , destacó a El Observador el presidente del instituto, Esteban Vieta .

"El sacrificio de animales no es la manera de funcionamiento de este instituto y nos es el camino que hoy queremos recorrer", enfatizó.

Vieta, en diálogo con El Observador, reconoció la complejidad de la problemática y la preocupación que generan los ataques de perros, tanto a personas como a animales de producción.

Detalles del plan para bajar la población de perros en el campo y las ciudades propuesto por Federación Rural

"Nos preocupan profundamente las familias que sufren ataques y las pérdidas que enfrentan los productores, el bienestar animal también implica proteger a los animales de producción y garantizar la seguridad de las personas", señaló.

Con los recursos que tenemos, que no son muchos, estamos haciendo el máximo esfuerzo para atender todo el país Con los recursos que tenemos, que no son muchos, estamos haciendo el máximo esfuerzo para atender todo el país

Vieta, incluso, según contó a El Observador hace algunas semanas, fue personalmente a ocuparse de la captura y el destino adecuado de perros en zonas del interior e informó, además, que el INBA solo tiene cinco funcionarios para trabajar en Montevideo y Canelones y otros tres para los otros 17 departamentos.

Vieta reunido con productores.

El plan piloto de la Federación Rural

En las últimas horas, entidades animalistas expresaron su preocupación por un plan piloto propuesto por la Federación Rural (FR) que plantea que, en Cerro Largo, el Ejército en colaboración con la intendencia local, el INBA y los productores capture perros sin tenedores responsables considerados potenciales agresores, los aloje transitoriamente en instalaciones militares y procure su adopción.

Referentes de las ONG animalistas señalaron a El Observador que temen que si eso se activa haya un desborde de las capacidades para alojar perros y para entregarlos en adopción y que se termine mantando animales.

Plan piloto de control de la población de perros: documento final https://t.co/wKvIenB37Y — Federación Rural (@federacionrural) October 26, 2026

Vieta explicó que el INBA atiende una doble problemática, la de los perros sueltos sin dueño, los asalvajados, pero también la de perros que tienen dueños que no actúan de manera responsable, los descuidan y también terminan ocasionando perjuicios en zonas rurales y urbanas.

No podemos permitir que la tenencia irresponsable termine enfrentando a los productores con las organizaciones protectoras, el problema no son los productores ni las protectoras, sino quienes incumplen sus responsabilidades No podemos permitir que la tenencia irresponsable termine enfrentando a los productores con las organizaciones protectoras, el problema no son los productores ni las protectoras, sino quienes incumplen sus responsabilidades

El INBA, comentó, por ejemplo en Cerro Largo y Rivera, ha retirado decenas de perros sueltos que fueron entregados a organizaciones protectoras para su atención sanitaria y posterior incorporación a procesos de adopción.

INBA, Instituto Nacional de Bienestar Animal, actualmente presidido por Esteban Vieta.

Lo que Esteban Vieta habló con Sandra Lazo

Sobre el plan piloto propuesto por la entidad ruralista, tras consultar directamente a la ministra de Defensa Nacional, detalló que Sandra Lazo mostró total disposición a dialogar sobre el tema para colaborar, pero participando inicialmente de una reunión interinstitucional, sin comprometerse y descartando que el Ejército actúe ya mismo y por sí solo.

"Con la ministra ya hemos trabajado en equipo y muy bien, con personal y camiones del Ejército, por ejemplo para el retiro de caballos en Montevideo y San José", recordó Vieta, en referencia a operativos en los que también participaron el Ministerio del Interior y las intendencias.

"Nosotros estamos siempre dispuestos a recibir propuestas de gente que tiene buenas intenciones, que quiere solucionar problemas, pero por ahora no hay nada decidido, vamos a esperar a una instancia de diálogo", expresó.

Agregó que "lo que la Federación Rural informó cómo algo laudado lamentablemente no es así, estamos a la espera de una reunión, mientras tanto con las manos que tenemos estamos haciendo lo más que podemos en todo el país para minimizar los problemas".

Remarcó que "en el INBA reconocemos la importancia de la Federación Rural, por la experiencia de los productores y la fuerte presencia de esta entidad en todo el país, nos parece fantástico que se involucren y lo agradecemos, todos queremos encontrar soluciones y estamos convencidos de que el camino es trabajar juntos", afirmó.

Finalmente, señaló que el desafío no pasa únicamente por retirar perros de las calles o de los establecimientos rurales, sino por atender las causas que generan el problema.

No alcanza con retirar perros de un lugar si no corregimos las causas que lo generan, que son nuestra educación y nuestra responsabilidad No alcanza con retirar perros de un lugar si no corregimos las causas que lo generan, que son nuestra educación y nuestra responsabilidad