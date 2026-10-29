Carniceros preocupados por baja en el consumo de carne vacuna, a contramano del pollo y el cerdo: los precios

El consumo de carne vacuna en Uruguay , que viene aumentando desde 2022 con base en datos oficiales, puede caer en 2026 según estimaciones de la Unión de Vendedores de Carnes (UVC), que ha detectado una merma en la demanda en los comercios de sus asociados, comentó a El Observador el presidente de la gremial, José Luis Fernández.

" El precio de la carne vacuna uruguaya ha subido y también, incluso más porcentualmente , ha subido el precio de la carne vacuna importada , lo que como consecuencia lógica generó una baja en las compras durante este año", informó.

Sin que haya en estos tiempos diferencias en la calidad, porque "lo que llega desde Brasil y Paraguay también es de muy buen nivel" , la herramienta de darle al cliente una buena carne bovina a precio accesible gracias a la importación ya no tiene tanto impacto, añadió.

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De todos modos, en 2025 la participación de la carne nacional en el total consumido en el mercado interno fue 67% con un 33% importada y eso, este año, tras el empuje en el valor de la hacienda y carne local, está casi en un 50% y 50%.

A la vez que Fernández entiende que está en riesgo sostener el incremento en el consumo de carne vacuna, una realidad paralela es que siguen siendo accesibles los valores por las carnes de pollo y cerdo, que estima tendrán un nuevo aumento estadístico en la demanda en el mercado interno.

"La brecha de precios entre las carnes vacunas y las otras carnes, en general, se amplió durante este año", indicó, a la vez que puntualizó que lo que está sucediendo es que el precio de la carne bovina en Uruguay está aproximándose al valor que tiene en en los países del primer mundo.

Carne vacuna, de pollo y cerdo

Tomando como referencia valores de este jueves 29 de octubre en su local, la carnicería tradicional El Amanecer, en el Parque Rodó -vale precisarlo porque los precios varían según el punto de venta-, los cortes más demandados en carne vacuna son la carne picada magra a $ 400 el kilo, el asado de campo a $ 450 el kilo y la nalga para milanesas a $ 600 el kilo.

En el caso de la carne aviar, el kilo de pollo entero sin menudos está en $ 200, hay una oferta de tres kilos de muslos con el kilo a $ 128 y la suprema está en $ 450 el kilo tratándose en todos los casos de carne nacional fresca.

La carne de cerdo, importada desde Brasil casi en la totalidad, tiene precios de referencia de $ 200 el kilo de bondiola, $ 220 el kilo de carré y $ 245 el kilo de solomillo.

El IVA y el cordero en la mira

Fernández, considerando que se aproxima uno de los momentos del año donde la gente más consume carnes, por las despedidas de año y las tradicionales fiestas de Navidad y Año Nuevo, informó que existe la intención de solicitarle al gobierno que instaure alguna flexibilidad tributaria puntual para que uno o más cortes tengan un precio menor, por ejemplo quitándole el IVA a la carne ovina.

Poniendo el foco en dos cortes clásicos, se proyecta que sin esa asistencia se ajuste la brecha de precios del cordero y del lechón que, enteros, pueden estar en $ 400 el primero y $ 480 el segundo, siempre por kilo.

José Luis Fernández: preocupación por la suba de la carne vacuna y una caída en las compras.

Consumo de carnes en Uruguay

En el año 2025, informó el Instituto Nacional de Carnes (INAC), el consumo total de proteína cárnica en Uruguay alcanzó 101,5 kg/hab/año, consolidando un incremento anual de 2,2 kg/hab/año y profundizando la recuperación iniciada en 2021 tras el período de contracción observado entre 2018 y 2020.

El consumo de carne bovina se situó en 50,2 kg/hab/año, lo que implica un aumento interanual de 1,9 kg/hab/año.

La carne aviar alcanzó 25,8 kg/hab/año marcando el nivel mas alto de la serie luego de revertir la caída de 2023.

La carne porcina mantuvo su senda de crecimiento posterior al retroceso de 2020, mientras que la carne ovina presentó una disminución de 0,3 kg/hab/año.

En conjunto, los resultados confirman una recomposición sostenida de la demanda cárnica con dinámicas heterogéneas entre especies.

Cambio de tendencia

Se evidencia una transformación en la estructura de consumo de carne en Uruguay. Las carnes provenientes de rumiantes (bovina y ovina) han reducido su participación pasando de representar el 62% del consumo total en el 2015 a 52% en 2025. En contraste, las carnes de monogástricos (aviar y porcina) han incrementado su participación, aumentando del 38% al 48% en el mismo período.