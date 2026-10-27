Frutillas como destaque y recomendación del perejil al repollo en la nueva Lista Inteligente: los precios

La nueva Lista Inteligente de frutas y verduras , vigente hasta el lunes 9 de noviembre , está conformada por las frutillas como producto destacado y otros ocho rubros recomendados a los consumidores: perejil, remolacha, habas, cebolla, zuchinni, limón, mandarina y repollo .

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Considerando la actividad en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), informó el Observatorio Granjero al cierre del lunes 26 de octubre, “a pesar de la cercanía de fin de mes y las bajas temperaturas, la jornada se presentó con relativa fluidez y buena colocación de mercadería, principalmente en las primeras horas de la jornada”.

Por su parte, Martín Gutiérrez, director de La Feria de la UAM, desde la nave del Mercado Polivalente comentó a El Observador que “en este fin de octubre se ve una caída en el consumo, afectando lo económico y además hay un clima que no ayuda, con buenos precios en productos de hoja y una baja significativa en la papa, con aumento de valores en morrón y tomate”.

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1 ¿Cuántos son los productos de la canasta hortifrutícola que conforman cada Lista Inteligente?

Son nueve y es una selección de agroalimentos granjeros que considera tanto hortalizas como frutas.

2 ¿Cuáles son los productos que la integran en estos días?

3 ¿Qué vigencia tiene la Lista Inteligente?

Desde el martes 27 de octubre al lunes 9 de noviembre.

La lista se renueva cada 15 días.

En cada anuncio algunos productos se mantienen en la lista, otros salen y hay nuevos ingresos.

Hay, siempre, un rubro destacado.

4 ¿La compra de esos frutos y hortalizas hay que hacerla en algún sitio en concreto?

La promoción tiene como objetivo que los productos sean adquiridos en cualquier sitio y en todo el país, por ejemplo en locales del Mercado Polivalente de la UAM, en puestos del Mercado Agrícola Montevideo (MAM), en las ferias, en almacenes, en autoservicios y también en las grandes superficies.

Precios de referencias para frutas y verduras

5 ¿Qué precios de referencia, al consumidor, hay en estos momentos para esos productos?

Valores señalados este lunes 26 de octubre:

Frutilla $ 150 el kilo

Perejil $ 30 el atado

Remolacha $ 65 el atado

Habas $ 149 el kilo

Cebolla $ 79 el kilo

Zuchinni $ 65 el kilo

Limón $ 33 el kilo

Mandarina $ 39 el kilo

Repollo $ 60 cada uno

Fuente: La Feria de la UAM – Mercado Polivalente

Producción de cebollas. Foto: Juan Samuelle

6 ¿Hay información sobre las propiedades de esos nueve rubros y consejos sobre cómo conservarlos del modo adecuado?

Sí, en este enlace se accede a esos consejos, haciendo click sobre cada foto de producto.

7 ¿De qué modo se define qué es la Lista Inteligente?

Es un conjunto de alimentos producidos en sistemas granjeros, en casos puntuales con aportes de la importación, cuyo consumo es recomendado por el Observatorio Granjero, emprendimiento ejecutado por un convenio entre la Dirección General de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la UAM.

8 ¿Por qué conviene comprar esos productos?

Tienen una presencia abundante en el mercado –la mayoría son de producción estacional–; se los obtiene a un precio conveniente; el incremento en su ingesta es un beneficio de alta importancia dada la inclusión en la dieta de más porciones de alimentos sanos y nutritivos; y es un factor de apoyo a los productores, quienes dada una mayor demanda estarían colocando en forma más fluida sus productos, aspecto valioso sobre todo en rubros en los que se ha obtenido de las quintas mucho volumen y cuya comercialización es más dificultosa.

9 ¿Qué sucede en el mercado?

El señalado informe del boletín sobre precios mayoristas de referencia de frutas y hortalizas, elaborado por los técnicos del Observatorio Granjero, señaló:

Comparando con el último relevamiento aumentaron los valores de tomate redondo, morrón rojo y amarillo, zapallo Kabutiá y brócoli.

Se detectaron descensos de precios en morrón verde, frutilla, durazno, naranja, berenjena, zapallito, zucchini y arándano.

10 ¿Cuándo se volverá a renovar la Lista Inteligente?

El martes 10 de noviembre de 2026.