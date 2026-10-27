Imputaron a dos adolescentes por el asesinato del joven de 18 años al que le habían robado la moto en Manga

Dos adolescentes , de 15 y 16 años, fueron imputados por asesinato del joven de 18 años al que le habían robado la moto durante la noche del pasado martes en Manga .

Los menores de edad, que fueron imputados con homicidio muy especialmente agravado, estarán con prisión preventiva en una dependencia del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente ( Inisa ) por cinco meses mientras avanza la investigación, informó en primera instancia Subrayado de Canal 10.

Los adolescentes habían sido detenidos el pasado sábado en una serie de allanamientos , desde entonces fueron llevados a una dependencia del Inisa.

Dos menores de edad fueron detenidos por el homicidio del joven de 18 años al que le robaron la moto

La víctima murió de un disparo de arma de fuego ocurrido en la noche del martes, en la intersección de de Don Pedro de Mendoza y Camino Trabal. Las averiguaciones concluyeron que la moto robada fue posteriormente incendiada en Manga.

En su momento, desde la Policía informaron que la víctima tenía una herida de arma de fuego en la región axilar. Varias personas que llegaron al lugar intentaron auxiliarlo y le practicaron maniobras de reanimación mientras esperaban la llegada de una emergencia médica, que finalmente confirmó la muerte. El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Adolescentes de 3.er Turno.

Hace unas semanas, la Justicia dictaminó que otro adolescente de 17 años sea internado cinco años y medio en una dependencia del Inisa luego de apuntar y matar a otro joven de 15 años, mientras jugaba a la ruleta rusa.

El caso data del 26 de agosto pasado en Montevideo cuando el adolescente, mientras jugaba a la denominada ruleta rusa, apuntó y disparó contra la víctima de 15. El hecho fue investigado por la Fiscalía de Adolescentes de 1er Turno, que logró la responsabilización del adolescente como autor de un homicidio especialmente agravado por haber sido cometido en presencia de un menor de edad.

Por ese entonces, desde la Fiscalía afirmaron que es una realidad que preocupa el acceso a armas de fuego por parte de adolescentes y la familiaridad que tienen algunos en manejarlas, en casos como parte de la vida cotidiana en sus barrios.