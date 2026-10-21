Mataron de un disparo a un joven de 18 años en Manga: vecinos intentaron reanimarlo mientras aguardaban emergencia médica

Un joven de 18 años fue asesinado de un disparo durante la noche del martes en el barrio Manga, en Montevideo. La víctima fue encontrada tendida sobre el pavimento en las inmediaciones de avenida Don Pedro de Mendoza y camino Trabal.

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Según la información policial, el joven presentaba una herida de arma de fuego en la región axilar .

Varias personas que llegaron al lugar intentaron auxiliarlo y le practicaron maniobras de reanimación mientras aguardaban la llegada de una emergencia médica.

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Sin embargo, cuando arribó el personal de una unidad de emergencia móvil, los médicos constataron su fallecimiento.

La Fiscalía de Flagrancia dispuso la intervención de la Dirección de Homicidios, cuyos efectivos concurrieron al lugar junto con personal de Policía Científica para realizar los relevamientos correspondientes.

La Policía continúa investigando las circunstancias en las que se produjo el homicidio y busca esclarecer cómo ocurrió el ataque.