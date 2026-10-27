Por qué Ronald Araujo está en duda para jugar en Liverpool ante Chelsea este miércoles en un partido definitorio

El momento de Ronald Araujo en el fútbol inglés no podría ser mejor, pero su presencia desde el arranque este miércoles no está garantizada. El defensor uruguayo viene de coronar una semana soñada tras la victoria como locales por la Premier League el pasado domingo frente a Brighton & Hove Albion.

El riverense fue elegido el Mejor Jugador del Partido por los hinchas a través de la web oficial de los reds, distinción a la que se sumó este martes el reconocimiento oficial de la Premier League , que lo nombró como el jugador de la fecha gracias a su notable desempeño.

Sin embargo, el calendario aprieta y exige decisiones estratégicas. Este miércoles, Liverpool recibe a Chelsea en Anfield Road por los octavos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra, un duelo a todo o nada y en el que pierde, queda eliminado.

Ante este panorama, el entrenador Andoni Iraola no descarta darle descanso a Ronald Araujo y a otros futbolistas habitualmente titulares, contemplando la enorme seguidilla de encuentros acumulados y la alta exigencia física que se avecina en las próximas semanas.

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En ese contexto de rotación, no es seguro que el zaguero uruguayo integre la oncena inicial.

De confirmarse su descanso en el arranque, es casi un hecho que ocupará un lugar entre los relevos para estar a la orden si el trámite lo requiere.

La gran razón detrás de la cautela de Iraola tiene fecha cercana: el próximo domingo, Liverpool volverá a presentarse en Anfield Road para recibir nada menos que a Arsenal, uno de los líderes de la Premier League, en lo que promete ser un partidazo decisivo por la cima del torneo.

Por ese motivo, el cuerpo técnico busca variantes para medirse con los blues sin hipotecar el físico de sus figuras.