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"Dolor inmenso": el mensaje del juvenil de Nacional Luciano Rodríguez tras conocerse su lesión, con "días duros y lágrimas" pero con "fuerza" para volver

"Recibí una de las noticias que a ningún jugador le gustaría recibir", señaló el defensa de 19 años

27 de octubre de 2026 14:02 hs
Luciano Rodríguez Nacional Cerro Largo

Luciano Rodríguez, el juvenil zaguero de Nacional que sufrió una rotura de ligamento anterior de su rodilla derecha que lo tendrá varios meses afuera de las canchas, se manifestó en sus redes para agradecer los mensajes de apoyo que recibió y contar sus sensaciones al conocer la grave lesión que padeció.

“Anoche recibí una de las noticias que a ningún jugador le gustaría recibir, una lesión que me dejará fuera por varios meses”, escribió este martes, día en el que los tricolores brindaron el parte médico oficial del defensa de 19 años que era titular en el equipo de Daniel Carreño.

“Hoy con un dolor inmenso me toca frenar. A recuperarme y volver más fuerte que nunca”, señaló.

El mensaje de Luciano Rodríguez

El mensaje de Luciano Rodríguez

Sobre su recuperación, agregó: “Van a haber días duros. Lágrimas y momentos en los que todo cueste un poco más”.

Parte médico oficial: el zaguero de Nacional Luciano Rodríguez sufrió rotura de ligamentos de rodilla, lesión que también afecta a la sub 20 de Diego Forlán

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“Pero también va a haber fuerza. Aprendizaje y una vuelta que va a valer cada segundo de espera”, sostuvo el jugador que también formaba parte de la selección uruguaya sub 20 de Diego Forlán.

Por último, Luciano tuvo palabras para quienes lo apoyaron en las redes.

“Agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo para mandar algún mensaje que otro, ¡las fuerzas y el cariño se sienten!”, señaló.

Parte médico de Luciano Rodríguez

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