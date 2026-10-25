Balón de Oro: día, hora y por dónde ver la entrega del prestigioso premio internacional

La entrega del Balón de Oro 2026 se realizará este lunes 26 de octubre a la hora 17 y se podrá ver en vivo a través de la señal de cable ESPN y en streaming por Disney+.

La ceremonia de premiación más prestigiosa del fútbol mundial se llevará a cabo el lunes 26 de octubre de 2026 . Esta edición tiene un carácter histórico, ya que por primera vez en sus 70 años de historia, la gala organizada por la revista France Football y la UEFA saldrá de Francia.

El evento tendrá lugar en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra , como homenaje a Sir Stanley Matthews, el futbolista inglés que se convirtió en el primer ganador del galardón en el año 1956.

La gala comenzará oficialmente a las 17:00 horas de Uruguay . A continuación, el repaso de los horarios para el resto de los países:

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14:00 horas: México y Centroamérica.

México y Centroamérica. 15:00 horas: Colombia, Ecuador y Perú.

Colombia, Ecuador y Perú. 16:00 horas: Estados Unidos (ET), Bolivia y Venezuela.

Estados Unidos (ET), Bolivia y Venezuela. 17:00 horas: Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.

Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. 21:00 horas: España y resto de Europa Central.

¿Dónde ver en vivo la entrega del Balón de Oro 2026?

Para el territorio uruguayo y el resto de Sudamérica, la transmisión en vivo de la ceremonia estará a cargo de la señal de televisión por cable ESPN. Además, el evento se podrá seguir por streaming a través de las plataformas Disney+.

Información de contexto relevante: Candidatos y favoritos

La edición 2026 del Balón de Oro llega con una gran expectativa tras la disputa de la Copa del Mundo en Norteamérica. Entre los 30 nominados al máximo galardón masculino destacan figuras de talla mundial que compiten por suceder al francés Ousmane Dembélé, último ganador del premio.

Lionel Messi: el astro argentino, máximo ganador histórico con ocho trofeos, vuelve a estar nominado tras su destacada actuación en el Mundial 2026, donde llevó a la selección de Argentina al subcampeonato.

el astro argentino, máximo ganador histórico con ocho trofeos, vuelve a estar nominado tras su destacada actuación en el Mundial 2026, donde llevó a la selección de Argentina al subcampeonato. Harry Kane: el delantero inglés es uno de los grandes favoritos tras una temporada arrolladora en Bayern Múnich, donde conquistó la Bota de Oro europea.

el delantero inglés es uno de los grandes favoritos tras una temporada arrolladora en Bayern Múnich, donde conquistó la Bota de Oro europea. Lamine Yamal: la joven estrella de Barcelona y de la selección española llega con el impulso de haberse coronado campeón del mundo con España.

la joven estrella de Barcelona y de la selección española llega con el impulso de haberse coronado campeón del mundo con España. Kylian Mbappé: el atacante de Real Madrid se mantiene como un candidato natural gracias a su desequilibrio y capacidad goleadora en la élite europea.

Además del premio principal masculino, durante la velada se entregarán el Balón de Oro femenino, el Trofeo Kopa (mejor jugador joven), el Trofeo Yashin (mejor arquero, con el argentino Emiliano Martínez entre los nominados) y el premio al mejor entrenador de la temporada.