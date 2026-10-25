Locura en Anfield: el increíble despeje de cabeza desde el suelo de Ronald Araujo para Liverpool que asombra al mundo; mirá el video

Ronald Araujo volvió a ofrecer una auténtica exhibición de entrega y jerarquía este domingo en la Premier League con Liverpool. El zaguero uruguayo fue titular indiscutido y gran figura en la victoria de los reds frente a Brighton & Hove Albion, desempeñándose una vez más como lateral derecho y completando un primer tiempo sencillamente extraordinario tanto en la marca como en el despliegue, y con una jugada que llamó la atención a los medios ingleses, internacionales y a los hinchas del club.

Sin embargo, el instante que desató el delirio colectivo ocurrió a los 27 minutos de la etapa inicial.

Con el marcador 2-0 a favor de Liverpool, una peligrosa incursión de Brighton & Hove Albion amenazó el área local tras una pelota dividida.

Lejos de dar la jugada por perdida y tras haber quedado desacomodado sobre el césped, Ronald Araujo se arrojó con temeridad cuerpo a tierra para despejar la pelota con la cabeza a ras del suelo, neutralizando el inminente remate rival con una vehemencia que levantó de sus asientos a los hinchas en Anfield Road.

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La acción no tardó en volverse viral y generar un asombro unánime en la prensa británica y los principales medios internacionales.

Cadenas mundiales como ESPN y transmisiones televisivas inglesas catalogaron la maniobra como una demostración brutal de "garra charrúa", elogiando la bravura de un futbolista que no duda en poner la cabeza allí donde la mayoría evitaría meter la pierna.

Con personalidad, solvencia en un rol táctico exigente y jugadas que conquistan de lleno a la exigente afición de Merseyside, el defensor uruguayo sigue consolidándose como uno de los nombres más determinantes del equipo.