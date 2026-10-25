Ignacio Ruglio arropó a Leonel Jaime tras su llanto ante Juventud con un asado en Punta del Este en el momento más difícil del juvenil en Peñarol

El empate 0-0 entre Peñarol y Juventud de Las Piedras por la fecha 12 del Torneo Clausura dejó secuelas emocionales que trascendieron lo deportivo y en ese contexto, este sábado hubo una reunión entre el presidente Ignacio Ruglio y el juvenil Leonel Jaime en Punta del Este.

Promediando la primera mitad en el Estadio Centenario de la pálida igualdad , el delantero argentino protagonizó un gesto de fair play al frenar un ataque para que atendieran al rival Kevin Rolón.

Consciente del impacto que tuvo el hecho en el vestuario y en el entorno de Peñarol, el presidente Ignacio Ruglio tomó cartas en el asunto.

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Este sábado a la noche invitó a Leonel Jaime a compartir un asado privado en Punta del Este con la intención de descomprimir tensiones y transmitirle respaldo institucional.

"Asado de sábado. Calma y energía positiva, que en las difíciles se sale juntos y trabajando. ¡Vamo' arriba, Leo, que todo va a salir bien!!!", expresó el titular carbonero a través de su estado de Whatsapp, enviando un mensaje directo de contención hacia adentro y hacia afuera.

El gesto de Ruglio no es casual. Si bien Jaime atraviesa un bache futbolístico en sus últimas presentaciones, el atacante a préstamo desde River Plate argentino sigue siendo considerado la principal carta desequilibrante del plantel.

En una definición del Torneo Clausura y la Tabla Anual donde los puntos pesan el doble y la exigencia de la hinchada se hace sentir, Peñarol necesita a su figura enfocada y anímicamente entera para encarar el tramo final de la temporada.