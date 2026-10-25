Ignacio Ruglio arropó a Leonel Jaime tras su llanto ante Juventud con un asado en Punta del Este en el momento más difícil del juvenil en Peñarol

El empate 0-0 entre Peñarol y Juventud de Las Piedras por la fecha 12 del Torneo Clausura dejó secuelas emocionales que trascendieron lo deportivo y en ese contexto, este sábado hubo una reunión entre el presidente Ignacio Ruglio y el juvenil Leonel Jaime en Punta del Este.
Promediando la primera mitad en el Estadio Centenario de la pálida igualdad, el delantero argentino protagonizó un gesto de fair play al frenar un ataque para que atendieran al rival Kevin Rolón.
Ignacio Ruglio invitó a Leonel Jaime para respaldarlo
Consciente del impacto que tuvo el hecho en el vestuario y en el entorno de Peñarol, el presidente Ignacio Ruglio tomó cartas en el asunto.
Este sábado a la noche invitó a Leonel Jaime a compartir un asado privado en Punta del Este con la intención de descomprimir tensiones y transmitirle respaldo institucional.
"Asado de sábado. Calma y energía positiva, que en las difíciles se sale juntos y trabajando. ¡Vamo' arriba, Leo, que todo va a salir bien!!!", expresó el titular carbonero a través de su estado de Whatsapp, enviando un mensaje directo de contención hacia adentro y hacia afuera.
El gesto de Ruglio no es casual. Si bien Jaime atraviesa un bache futbolístico en sus últimas presentaciones, el atacante a préstamo desde River Plate argentino sigue siendo considerado la principal carta desequilibrante del plantel.
En una definición del Torneo Clausura y la Tabla Anual donde los puntos pesan el doble y la exigencia de la hinchada se hace sentir, Peñarol necesita a su figura enfocada y anímicamente entera para encarar el tramo final de la temporada.