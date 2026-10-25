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La situación de Tiziano Correa que lo pone en duda en Nacional para enfrentar a Liverpool por la punta del Torneo Clausura

El delantero de los tricolores estará en duda hasta último momento este domingo en los tricolores, que tendrán otra baja entre los convocados

25 de octubre de 2026 10:38 hs
Camilo Mayada contra Tiziano Correa en el partido entre Nacional y Deportivo Maldonado

Camilo Mayada contra Tiziano Correa en el partido entre Nacional y Deportivo Maldonado

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El Gran Parque Central se viste de gala este domingo a partir de la hora 19.30 para albergar el partido más esperado de la fecha. Nacional y Liverpool protagonizarán un duelo de alto voltaje donde no solo estarán en juego tres puntos vitales, sino también la punta del Torneo Clausura y en el que está en duda en los tricolores su delantero Tiziano Correa, quien hace dos días que tiene un cuadro gripal.

Con la presión al máximo y la expectativa de un estadio colmado, ambos equipos se medirán en una pulseada determinante para el desenlace del certamen.

Si no juega Tiziano Correa, se prepara Maximiliano Silvera

En Nacional, la gran incógnita pasa por el estado sanitario de Tiziano Correa.

El delantero arrastra un cuadro gripal desde hace un par de días que complicó su preparación semanal, por lo que su presencia en el once inicial no está asegurada.

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El cuerpo técnico de Daniel Carreño decidió esperarlo hasta último momento para evaluar su evolución física. En caso de que no llegue en óptimas condiciones, su reemplazante será Maximiliano Silvera, quien conformaría la dupla ofensiva junto a Maximiliano Gómez.

Más allá de este dilema en ataque, el entrenador mantendrá la estructura base: el resto de la alineación será la misma que viene de vencer con solidez a Deportivo Maldonado.

La otra novedad relevante pasa por la nómina de citados, donde se confirmó la ausencia de Rubén Botta -según informó una fuente a Referí-, baja de peso para las opciones de recambio.

Todo está listo para una noche decisiva en La Blanqueada, donde el bolso buscará adueñarse en solitario de la tabla ante un rival directo.

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