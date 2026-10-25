Barcelona vs Real Madrid: a qué hora juega hoy y dónde ver a Federico Valverde por el clásico de LaLiga de España

Federico Valverde celebra el triunfo clásico de Real Madrid ante Barcelona por LaLiga de España

El partido entre Barcelona y Real Madrid con Federico Valverde por la décima fecha de LaLiga de España se jugará este domingo 25 de octubre de 2026 a la hora 17 y contará con transmisión en vivo a través de la señal de cable DSports y la plataforma de streaming DGO.

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¿Cuándo juegan Barcelona vs Real Madrid con Federico Valverde? El primer Clásico oficial de la temporada 2026-2027 se disputa este domingo 25 de octubre. El encuentro corresponde a la jornada 10 del campeonato español y tiene como escenario el estadio Spotify Camp Nou, donde el conjunto catalán oficia de local.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Real Madrid con Federico Valverde? El pitazo inicial está programado para las 21:00 horas de España. Para los espectadores en Sudamérica, el horario de inicio es el siguiente:

Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay: 17:00 horas.

17:00 horas. Bolivia y Venezuela: 16:00 horas.

16:00 horas. Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 horas. ¿Dónde ver en vivo Barcelona vs Real Madrid con Federico Valverde? Los derechos de transmisión televisiva de LaLiga para el territorio sudamericano pertenecen a DirecTV. Por lo tanto, el partido se puede ver en vivo a través de los canales de DSports (610 en SD y 1610 en HD). Asimismo, el encuentro está disponible de forma online mediante la plataforma de streaming DGO, la cual requiere suscripción previa.