Barcelona vs Real Madrid: a qué hora juega hoy y dónde ver a Federico Valverde por el clásico de LaLiga de España

El partido entre Barcelona y Real Madrid con Federico Valverde por la décima fecha de LaLiga de España se jugará este domingo 25 de octubre de 2026 a la hora 17 y contará con transmisión en vivo a través de la señal de cable DSports y la plataforma de streaming DGO.
¿Cuándo juegan Barcelona vs Real Madrid con Federico Valverde?
El primer Clásico oficial de la temporada 2026-2027 se disputa este domingo 25 de octubre. El encuentro corresponde a la jornada 10 del campeonato español y tiene como escenario el estadio Spotify Camp Nou, donde el conjunto catalán oficia de local.
¿A qué hora juegan Barcelona vs Real Madrid con Federico Valverde?
El pitazo inicial está programado para las 21:00 horas de España. Para los espectadores en Sudamérica, el horario de inicio es el siguiente:
- Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay: 17:00 horas.
- Bolivia y Venezuela: 16:00 horas.
- Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 horas.
¿Dónde ver en vivo Barcelona vs Real Madrid con Federico Valverde?
Los derechos de transmisión televisiva de LaLiga para el territorio sudamericano pertenecen a DirecTV. Por lo tanto, el partido se puede ver en vivo a través de los canales de DSports (610 en SD y 1610 en HD). Asimismo, el encuentro está disponible de forma online mediante la plataforma de streaming DGO, la cual requiere suscripción previa.
Información de contexto relevante y cómo llegan los equipos
El enfrentamiento encuentra a ambos clubes peleando en la parte alta de la tabla de posiciones de LaLiga.
- FC Barcelona: El equipo dirigido por Hansi Flick llega como líder absoluto del torneo con 27 puntos, producto de un arranque perfecto con nueve victorias consecutivas en el ámbito local. Sin embargo, el conjunto blaugrana busca recuperarse anímicamente tras sufrir una reciente derrota por 4-2 ante el Paris Saint-Germain por la UEFA Champions League. Entre sus figuras destacadas en el ataque se encuentran Lamine Yamal y Raphinha.
- Real Madrid: El elenco comandado por José Mourinho se ubica en la tercera posición del campeonato con 21 unidades. Una victoria en condición de visitante le permitiría acortar la brecha con el líder. El equipo merengue cuenta con la presencia de estrellas como Kylian Mbappé y Jude Bellingham, aunque sufre la baja confirmada del brasileño Vinícius Junior, quien debe cumplir una fecha de suspensión tras ser expulsado en el partido anterior frente al Sevilla.
El último antecedente oficial entre ambas instituciones por el torneo local data del 10 de mayo de 2026, cuando Barcelona se impuso por 2 a 0 en el marco de la temporada anterior.