Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / TABLAS

Así quedaron el Torneo Clausura y la Tabla Anual tras la victoria en la hora de Deportivo Maldonado contra Danubio: los fernandinos le pisan los talones a Peñarol

El Depor también se acercó a Liverpool y a Nacional en el Torneo Clausura, antes de que ambos equipos se enfrenten este domingo en el Gran Parque Central

24 de octubre de 2026 21:09 hs
Deportivo Maldonado antes de su partido contra Danubio

Deportivo Maldonado antes de su partido contra Danubio

Foto: Deportivo Maldonado

Deportivo Maldonado venció 2-1 en la hora a Danubio este sábado por la noche en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, sumó unidades importantes para el Torneo Clausura y sueña más que nunca con arrebatarle la Tabla Anual a Peñarol.

El franjeado comenzó ganando el partido a los 18 minutos con un tanto de Bautista Pereira, pero el Depor lo empató en la primera del segundo tiempo con un tanto de Juan Martín Ginzo. Cuando parecía que el partido se iba en un empate que no le servía a ninguno de los dos, Renato César puso el agónico 2-1 para los fernandinos con un potente remate rasante de derecha.

Con esta victoria, el Depor se mantuvo en el segundo lugar de la Tabla Anual y quedó a tan solo dos unidades de Peñarol, que este viernes volvió a perder puntos en el empate 0-0 ante Juventud de Las Piedras.

Además, el equipo dirigido por Gabriel di Noia trepó al cuarto lugar del Torneo Clausura, en el que quedó a tres puntos del puntero Liverpool y a dos de Nacional, que se enfrentan este domingo a las 19:30 en el Gran Parque Central.

Así se juega la fecha 12 del Torneo Clausura que abren Juventud vs Peñarol y con Nacional vs Liverpool como destacado; mirá todos los detalles

Juventud 0-0 Peñarol: el aurinegro volvió a jugar mal y dejó dos nuevos puntos por el camino en el Torneo Clausura

Tercero en esa tabla está Montevideo City Torque, que se enfrentará a Cerro este domingo a las 13:00 en el Estadio Franzini.

El ciudadano está cuarto en la Anual junto con Racing, que este sábado rescató un punto en el empate 3-3 contra Defensor Sporting, luego de ir perdiendo por dos goles.

Así están las tablas del Torneo Clausura y la Tabla Anual:

Las más leídas

Así quedaron Peñarol y Nacional rumbo al Mundial de Clubes 2029, tras la derrota de Flamengo en Copa Libertadores

Diego Aguirre tras el empate de Peñarol con Juventud: "Tengo muchos años, muchas batallas y las complicadas se disfrutan más"

Jorge Brito, expresidente de River Plate, respaldó a Leonel Jaime por su gesto en el partido entre Peñarol y Juventud, que terminó con el argentino llorando

Nacional vs Liverpool: qué día y a qué hora juegan y por dónde ver un partido clave para el Torneo Clausura

Temas

Torneo Clausura Tabla Anual Deportivo Maldonado Peñarol Nacional Liverpool

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos