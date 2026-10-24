Así quedaron el Torneo Clausura y la Tabla Anual tras la victoria en la hora de Deportivo Maldonado contra Danubio: los fernandinos le pisan los talones a Peñarol

Deportivo Maldonado venció 2-1 en la hora a Danubio este sábado por la noche en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, sumó unidades importantes para el Torneo Clausura y sueña más que nunca con arrebatarle la Tabla Anual a Peñarol.
El franjeado comenzó ganando el partido a los 18 minutos con un tanto de Bautista Pereira, pero el Depor lo empató en la primera del segundo tiempo con un tanto de Juan Martín Ginzo. Cuando parecía que el partido se iba en un empate que no le servía a ninguno de los dos, Renato César puso el agónico 2-1 para los fernandinos con un potente remate rasante de derecha.
Con esta victoria, el Depor se mantuvo en el segundo lugar de la Tabla Anual y quedó a tan solo dos unidades de Peñarol, que este viernes volvió a perder puntos en el empate 0-0 ante Juventud de Las Piedras.
Además, el equipo dirigido por Gabriel di Noia trepó al cuarto lugar del Torneo Clausura, en el que quedó a tres puntos del puntero Liverpool y a dos de Nacional, que se enfrentan este domingo a las 19:30 en el Gran Parque Central.
Tercero en esa tabla está Montevideo City Torque, que se enfrentará a Cerro este domingo a las 13:00 en el Estadio Franzini.
El ciudadano está cuarto en la Anual junto con Racing, que este sábado rescató un punto en el empate 3-3 contra Defensor Sporting, luego de ir perdiendo por dos goles.
Así están las tablas del Torneo Clausura y la Tabla Anual: