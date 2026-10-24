Así quedaron el Torneo Clausura y la Tabla Anual tras la victoria en la hora de Deportivo Maldonado contra Danubio: los fernandinos le pisan los talones a Peñarol

Deportivo Maldonado venció 2-1 en la hora a Danubio este sábado por la noche en el Estadio Domingo Burgueño Miguel , sumó unidades importantes para el Torneo Clausura y sueña más que nunca con arrebatarle la Tabla Anual a Peñarol .

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El franjeado comenzó ganando el partido a los 18 minutos con un tanto de Bautista Pereira , pero el Depor lo empató en la primera del segundo tiempo con un tanto de Juan Martín Ginzo . Cuando parecía que el partido se iba en un empate que no le servía a ninguno de los dos, Renato César puso el agónico 2-1 para los fernandinos con un potente remate rasante de derecha.

Con esta victoria, el Depor se mantuvo en el segundo lugar de la Tabla Anual y quedó a tan solo dos unidades de Peñarol, que este viernes volvió a perder puntos en el empate 0-0 ante Juventud de Las Piedras.

Además, el equipo dirigido por Gabriel di Noia trepó al cuarto lugar del Torneo Clausura, en el que quedó a tres puntos del puntero Liverpool y a dos de Nacional , que se enfrentan este domingo a las 19:30 en el Gran Parque Central.

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Tercero en esa tabla está Montevideo City Torque, que se enfrentará a Cerro este domingo a las 13:00 en el Estadio Franzini.

El ciudadano está cuarto en la Anual junto con Racing, que este sábado rescató un punto en el empate 3-3 contra Defensor Sporting, luego de ir perdiendo por dos goles.

Así están las tablas del Torneo Clausura y la Tabla Anual: