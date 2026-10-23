Diego Aguirre tras el empate de Peñarol con Juventud: "Tengo muchos años, muchas batallas y las complicadas se disfrutan más"

"Perdimos muchas situaciones de gol y por eso no ganamos el partido. El análisis bien cortito, eso fue lo que pasó". Así Diego Aguirre sintetizó el partido que Peñarol empató este viernes con Juventud en el Estadio Centenario en el inicio de la fecha 12 del Torneo Clausura. Con estos nuevos dos puntos que el aurinegro dejó por el camino, las chances de ganar la Liga AUF Uruguaya se siguen estrechando.

"Tuvimos, cinco, seis situaciones clarísimas y no las concretamos, y cuando pasa eso, no se da el resultado que tanto queríamos", manifestó Aguirre en la televisión poco después de consumado un amargo 0-0 .

Sobre la seguidilla de malos resultados, Aguirre dijo: "Normal, esa ansiedad de querer sacar esto adelante, es una situación que tenemos que pasar y ya nos meteremos en el próximo partido, lograr la victoria y pensar en este final donde tenemos que terminar primeros como objetivo. También hoy tengo que rescatar el segundo tiempo del equipo porque fue bueno, lo que pasa que como no se da el resultado quedamos todos mal por eso".

Consultado por la molestia de los hinchas, que cantaron contra los jugadores, el entrenador respondió: "La gente tiene razón, los primeros que queremos sacar esto adelante somos nosotros. Es indiscutible que hay una ansiedad y un deseo de que todo fluya, las cosas no son como queremos, pero queda esta etapa final donde tenemos que llegar a las finales y tratar de ganarlo ".

Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual luego del empate de Peñarol contra Juventud en el Centenario

El fuerte rezongo de Javier Cabrera que hizo llorar a Leonel Jaime por su gesto de Fair Play en Peñarol vs Juventud

Minutos después compareció en conferencia de prensa y contestó con frases bastante cortas, pero con buen semblante, manteniendo la sensación de optimismo que transmitió el pasado miércoles en Los Aromos donde dijo que Peñarol es el principal "candidato" a ganar la copa.

"Lo sigo pensando porque me quedo con el segundo tiempo del equipo, con todas las chances que creamos hicimos los merecimientos, no se dio, listo, ya está", afirmó.

"Tuvimos seis claras contra ninguna del rival, solo faltó meterla. En el partido anterior no tuvimos chaces, pero hoy tuvimos y clarísimas; ya van a entrar".

"Estamos muy bien, excelente, ellos quieren salir, estamos unidos, queriendo tener un buen final y vamos a darlo todo", manifestó sobre su llegada al plantel.

Sobre los cinco cambios que hizo con respecto a la derrota con Liverpool expresó: "Hubo un poco de todo, había que mover un poco, veníamos de un partido malo y había que generar algo diferente".

Sobre la salida de Ignacio Alegre respondió: "Para mí hizo muy buen partido, después por el desgaste estaba un poco no con la misma energía y metimos a Brian (Barboza) que entró muy bien más allá de que fue expulsado. Fue por una situación de juego, en la última jugada, cosas que pueden suceder".

Consultado por una frase del presidente Ignacio Ruglio de que veía a Diego Aguirre "quebrado emocionalmente", Aguirre contestó con ironía: "No tengo ninguna fractura, nada, estoy muy bien. Tengo muchos años, muchas batallas y las complicadas se disfrutan más. Estamos con todas las posibilidades de llegar al objetivo que queremos, tenemos que bancar las críticas, es parte de esto, y a ganar el próximo".

"Al hincha lo entendernos también, estamos preocupados y molestos, es parte cuando no se dan las cosas. Cantidad de veces hemos transformado críticas en elogios y silbidos en aplausos y creo que es lo que va a pasar", reiteró y concluyó.