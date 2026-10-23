El fuerte rezongo de Javier Cabrera a Leonel Jaime por tirar la pelota afuera en ataque de Peñarol por un jugador de Juventud caído

Javier Cabrera se enojó con Leonel Jaime en pleno partido de Peñarol contra Juventud, este viernes, por la fecha 12 del Torneo Clausura.

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Ocurrió a los 30 minutos del partido que estaba 0-0 con escaso peligro en ambos arcos y un juego muy trabado.

Ignacio Alegre se proyectó por banda derecha y el lateral izquierdo de Juventud, Kevin Rolón salió a marcarlo. Los dos llegaron a la pelota fuerte y lanzados en velocidad, sin que ninguno se deslizara sobre el campo.

En el tranque , Alegre tocó primero la pelota pero luego se le fue la plancha sobre Rolón, quien quedó tendido. Era falta y posible amarilla pero el juez Andrés Matonte no cobró la falta.

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La pelota derivó en Leonel Jaime con Peñarol en buena posición para atacar. Cabrera abierto por derecha. Abel Hernández marcando un pase en diagonal.

Sin embargo, Jaime detuvo rápido el juego y pateó la pelota afuera para permitir el ingreso de atención médica para el jugador rival.

Cabrera le gritó a lo lejos, muy ofuscado. Se acercó y le profirió palabras fuertes a las que Jaime no contestó.

Lo de Rolón no pasó a mayores y siguió jugando con total normalidad.