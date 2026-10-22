El plantel de Peñarol pasó a tener un día más de concentración y varios dirigentes compartieron un asado con Diego Aguirre en señal de unidad

El plantel de Peñarol concentró dos noches antes del partido contra Juventud dando una señal distinta para intentar salir de la mala racha que atraviesa en el Torneo Clausura.

Luego de empatar 1-1 contra Progreso , equipo hundido en zona de descenso, Peñarol perdió el domingo 1-0 con Liverpool y quedó a cuatro puntos del negriazul en el Torneo Clausura.

Sin embargo, el presidente Ignacio Ruglio respaldó esa misma noche a Aguirre a través de un estado de WhatsApp.

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En ese mensaje de apoyo, también le pidió a Aguirre que "labure" más y que "concentre" más.

Tanto fue así que el martes, en el consejo directivo, los dirigentes intercambiaron por dos horas y media sobre el pobre presente futbolístico del club.

Seis dirigentes se manifestaron en favor de la continuidad del entrenador.

Cuatro entendieron que se debía cortar a Aguirre y generar un cambio en la conducción, a pesar de que solo quedan cuatro fechas y que Peñarol lidera la Tabla Anual con cuatro puntos de ventaja sobre Deportivo Maldonado y cinco contra Nacional.

Finalmente no se procedió a realizar votación de modo tal de darle un espaldarazo al entrenador haciendo un voto de confianza en su liderazgo, su carácter, su personalidad y su identificación con el club.

A la salida del consejo Ruglio dijo en conferencia de prensa: “Estamos jugando muy mal, estamos teniendo una pésima actitud, y el técnico está cometiendo errores que no tiene que cometer”, expresó.

El martes en conferencia sigue diego lo ve emocionalmente quebrado y marcó errores en las decisiones.

Las respuestas de Diego Aguirre a Ignacio Ruglio

El miércoles, en conferencia de prensa, Aguirre fue consultado por los dichos de Ruglio y le bajó claramente el perfil a esas críticas: "El cometer errores o no es parte de esto y es muy subjetivo. Después del resultado, dijimos que el equipo no estuvo a la altura de lo que nosotros esperábamos y nos costó el resultado. Hay que mirar para adelante, aprender de los errores. Está todo por definirse".

Peñarol jugará este viernes a la hora 20.00 contra Juventud en el Estadio Centenario.

El entrenador determinó que el plantel concentre dos noches antes del partido y no una como ha hecho habitualmente en todo su período como DT.

Consultado al respecto, Aguirre también le restó importancia: "No es determinante, simplemente es una idea que no vemos mal de estar un rato más juntos, cenar hoy más distendidos. Es algo más que vamos a hacer. No entendemos que sea tan importante, es un detalles nada más".

Asado con una comitiva de dirigentes

La dirigencia vio con buenos ojos la decisión de Aguirre de concentrar un día más al plantel.

El miércoles por la noche, una importante comitiva dirigencial se trasladó a Los Aromos para compartir un asado con el plantel.

Asistieron Ignacio Ruglio, los oficialistas Marcelo Solomita y Zelmar Dufrechou, los dirigentes por la oposición Fernando Jaboco y Nicolás Ghizzo, el presidente de infraestructura Diego Fernández y el director deportivo Marcelo Rodríguez.

La calidad del pulpón y la entraña deleitó a los comensales por sobre el asado de tira.

Los dirigentes compartieron mesa con Aguirre mientras que los jugadores estuvieron en su lugar habitual.

"Fue un encuentro muy ameno, muy distendido. Nuestra idea fue ir y mostrar el respaldo, dar la cara, ir y ver directamente cómo está el equipo, el cuerpo técnico, y nos fuimos muy satisfechos y confiados en que contra Juventud se va a lograr cambiar la racha", dijo a Referí uno de los consejeros presentes.

El plantel entrena este jueves por la tarde y ahí Aguirre definirá los cambios que hará ante los pedrenses.