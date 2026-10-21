"Estamos jugando muy mal" y "pésima actitud": las críticas a Diego Aguirre de Ignacio Ruglio y Evaristo González tras ser ratificado como DT de Peñarol

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio , y el directivo carbonero opositor, Evaristo González , coincidieron en declaraciones sobre el entrenador del equipo, Diego Aguirre , y la propuesta de su equipo, tras la reunión de directiva en la que se lo ratificó en el cargo este martes.

El entrenador dará un conferencia de prensa este miércoles a las 14:00 en Los Aromos.

Tras la reunión de este martes, Ruglio fue muy crítico con el planteo y el equipo de Aguirre , pese a que ha sido el principal impulsor para mantenerlo en el cargo.

La mayoría de los dirigentes de Peñarol respaldará la continuidad de Diego Aguirre como técnico hoy en la reunión del consejo directivo

“Estamos jugando muy mal, estamos teniendo una pésima actitud, y el técnico está cometiendo errores que no tiene que cometer”, expresó.

Aguirre y Ruglio el día de la presentación de la vuelta del DT Oficial CAP

“Y hay que corregir eso puertas adentro con Diego, que estuvo dos años y 10 meses, nos dio muchísimos campeonatos y se merece que sea con él que se resuelva esto y trabajar para que a veces sea menos cabezón en algunas decisiones, y que entienda que estamos todos acá rodeándolo para verlo campeón a Peñarol y a él a fin de año”, agregó.

“Hay una decepción”

Por su parte, Evaristo González, directivo de Peñarol del sector opositor y uno de los candidatos confirmados a las próximas elecciones del club, consideró que los aurinegros deben “alinearse” luego de la ratificación de Aguirre.

Tras la reunión de directiva de este martes, el dirigente habló con los medios y descartó que se haya llegado a una votación para definir la continuidad del DT. “No, ya estaba la mayoría de los que estaban a favor”, comentó.

“Y me parece que por un tema de tratarse la figura y por tratar de mantener la protección de lo que pasa en Los Aromos y estar todos juntos ahora, de seguir apoyando al equipo técnico y a los jugadores, ya está, ya se decidió institucionalmente en la directiva, que es donde corresponde. Y se habló y se habló largo y tendido, cada uno presentó sus razones, pero me parece que cuando ya se toma una decisión de continuar por mayoría con Diego, ahora tenemos que estar todos alineados en eso y apoyar y tratar de apoyar a que ganemos este campeonato que es lo que todos queremos”.

Evaristo-González, dirigente de Peñarol Diego Battiste

Sobre el momento de Peñarol, manifestó: “Es muy difícil, hay una decepción de todo lo que ha pasado estos últimos días. Queremos rescatar siempre en todo momento y ellos quieren rescatar lo que se sigue manteniendo los cuatro puntos de diferencia en la Tabla Anual”.

“Hay una sensación, yo la veo, discrepo un poco con mis compañeros, yo veo que la sensación de que tenemos chance en la Clausura se nos alejó muchísimo, la veo muy poco probable, pero sí poder mantener la diferencia anual, de lo cual nos hace estar en la definición, ¿no? Y eso es lo que más nos importa, poder estar en esa final el 6 de diciembre por el Campeonato Uruguayo y ganarla”.

Consultado por si era partidario a la continuidad del entrenador, respondió: “No, había que tratarlo por toda la responsabilidad de lo que corresponde. Estamos hablando de que venimos jugando mal estos seis partidos, hay un resultado que realmente nos golpeó duro que fue lo de Liverpool, no jugamos bien, venimos con problemas de ese estilo que son graves, y es la responsabilidad hablar de ese tema, plantear todas las opciones, cada uno lo que le parezca, y después, por mayoría, decidir”.

“Y después que se decide por mayoría, hay que proteger lo que se decidió y tirar todos para adelante, como corresponde”, agregó.

Así fue la decisión de la continuidad de Aguirre

Como informó Referí, en el consejo directivo de Peñarol de este martes no hubo una votación formal para definir la continuidad de Aguirre, pero los dirigentes se pronunciaron sobre si estaban de acuerdo o no para que siga.

Diego Aguirre en el partido entre Peñarol y Progreso Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Los que manifestaron su postura a favor de la continuidad de Aguirre fueron el presidente Ignacio Ruglio, el vicepresidente Eduardo Zaindensztat y los oficialistas Alejandro González, Marcelo Solomita y Zelmar Dufrechou. A ellos se plegó uno de los dirigentes de la oposición, Nicolás Ghizzo.

Los que entendieron que Peñarol necesitaba un cambio de entrenador fueron Evaristo González, Santiago Sánchez, José Luis Bringa, quien asistió como suplente de Rodolfo Catino, y Javier Di Mauro, suplente de Guillermo Varela.

Edgardo Novick se abstuvo de manifestar su posición por lo que seis voluntades manifestaron el respaldo a Aguirre y cuatro expresaron que debía ser cesado.