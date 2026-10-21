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Ignacio Ruglio volvió a apuntar contra los árbitros tras el polémico partido entre Nacional y Deportivo Maldonado, y elogió a Alejandro Balbi: "Ya los puso nerviosos"

"Creo que estaban esperando con el doble penal el estado de WhatsApp mío, y los estados de WhatsApp los dedico ahora a ganar nosotros", afirmó el presidente de Peñarol

21 de octubre de 2026 9:02 hs
Ignacio Ruglio&nbsp;

Ignacio Ruglio 

Foto: Gastón Britos/Focouy

Luego de la sesión de directiva carbonera realizada este martes por la noche, en la que los dirigentes respaldaron al entrenador Diego Aguirre y fijaron las elecciones del club para el 12 de diciembre, Ruglio atendió a la prensa afuera del Palacio Peñarol y fue consultado por el último encuentro de Nacional.

A pesar de que en un principio aclaró que no iba a "hablar de los arbitrajes", porque cree que ya está clara su postura sobre el "arbitraje uruguayo, la AUF y demás" y porque Peñarol "tiene problemas muy grandes de juego, de actitud, de todo", Ruglio remarcó que "fue unánime lo que pasó en ese partido".

"Las cosas que le dejaron hacer a todos los jugadores de Nacional, como pateaban la pelota a cualquier lado. El día anterior tocó la pelota contra el piso Jesús (Trindade) y ya recibió amarilla. Ahora hacían lo que querían y no pasaba nada con ellos", expresó Ruglio, que rompió rápidamente con su postura.

El consejo directivo de Peñarol definió las fechas de las elecciones presidenciales y respaldó al entrenador Diego Aguirre

El penal de Francisco Calvo a Cristian Tabó en el triunfo de Nacional sobre Deportivo Maldonado y que Mathías De Armas no cobró

"Tenemos que ocuparnos más de nosotros. Creo que estaban esperando todos con el doble penal el estado de WhatsApp mío, y los estados de WhatsApp los dedico ahora a ganar nosotros, que es lo que necesitamos arreglar", continuó el mandatario carbonero, que lamentó que Peñarol está "jugando muy mal" y con una "pésima actitud".

Ruglio aseguró que Aguirre "está cometiendo errores que no tiene que cometer", y que "hay que corregir puertas adentro con Diego", quien destacó "estuvo dos años y 10 meses, nos dio muchísimos campeonatos y se merece que sea con él que se resuelva esto".

De todas formas, también dijo que deberán trabajar para que el DT "a veces sea menos cabezón en algunas decisiones", y que entienda que quienes lo rodean en el club están allí "para verlo campeón a Peñarol y a él a fin de año".

Después el presidente mirasol volvió al tema de los árbitros, luego de que le preguntaran qué le pareció la conferencia de prensa de la semana pasada en la que Alejandro Balbi anunció que Nacional pediría una reunión con el Colegio de Árbitros.

"Ya le dio resultado, ya los puso nerviosos. Ayer si pateaban la pelota para afuera o si pasaba cualquier cosa no iba a pasar nada, sabían que podían hacer lo que sea. A (Daniel) Carreño le faltó meterse a la mitad de la cancha nomás", criticó Ruglio, que dijo que Balbi es "muy inteligente" y ya "predispuso" a los árbitros "de acá al final".

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