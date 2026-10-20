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La audiencia de Nacional con el Colegio de Árbitros ya tiene fecha confirmada

Los tricolores habían pedido la solicitud al Colegio de Árbitros luego del triunfo ante Central Español

20 de octubre de 2026 12:02 hs
Ricardo Vairo

Ricardo Vairo

Foto: Leonardo Carreño

La audiencia que el Club Nacional de Football le solicitó al Colegio de Árbitros la semana pasada ya tiene fecha confirmada, según indicaron a Referí fuentes tricolores este martes.

El encuentro será el próximo martes 27 de octubre, tras la disputa de la 12ª fecha del Torneo Clausura.

“La directiva ha decidido pedir una audiencia al Colegio de Árbitros. Esto es en virtud de que estamos bastante preocupados por algunos arbitrajes que hemos visto que no han sido de lo mejor en nuestros últimos partidos y en algunos otros partidos también”, dijo el directivo tricolor Alejandro Balbi a los medios en la comparecencia del pasado miércoles 14.

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Alejandro Balbi en conferencia de prensa

“Y creemos que nos da mayor autoridad moral haciéndolo cuando uno gana, cuando ha logrado después de un largo tiempo una serie de victorias”, agregó en ese momento, luego del triunfo de los albos ante Central Español.

Balbi señaló: “Ustedes saben que Nacional no ha tenido un buen año deportivo y a nosotros no nos escucharon quejarnos de los arbitrajes, aunque pudimos haber tenido alguna discrepancia”.

El directivo no quiso indicar ninguna jugada puntual que les había llamado la atención, como ninguna actuación de algún árbitro, agregando que no había ningún juez “proscripto” en el club.

Se espera que a la audiencia asistan el presidente tricolor Ricardo Vairo y los directivos Balbi y Raúl Giuria.

El pedido de audiencia de los tricolores fue previo al partido de este lunes que Nacional le ganó 3-2 a Deportivo Maldonado en el Gran Parque Central y en el que hubo una jugada polémica en la que los fernandinos reclamaron penal cuando el encuentro estaba 1-0 para los albos.

La visita de los directivos tricolores al Colegio de Árbitros será finalmente luego del partido del próximo domingo ante Liverpool, otro encuentro crucial en la lucha por el campeonato que se disputará en el Gran Parque Central.

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