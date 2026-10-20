Las declaraciones de Daniel Carreño, DT de Nacional, que molestaron en Deportivo Maldonado: "Falencias físicas, tácticas" y "no defiende tanto"

El entrenador de Nacional Daniel Carreño estuvo en el centro de la polémica en el partido que su equipo le ganó 3-2 a Deportivo Maldonado en el cierre de la fecha 11 del Torneo Clausura.

Una vez consumado el triunfo, que dejó a Nacional a un solo punto del líder Liverpool , se desató en la cancha una importante refriega entre jugadores y cuerpos técnicos de ambos equipos.

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Por la magnitud del incidente, Carreño fue consultado en conferencia de prensa y se expresó al respecto.

"Yo lo que dije, ante una pregunta de un periodista que no me acuerdo quién fue, es que Deportivo Maldonado juega muy bien, pero que Torque juega mejor y que lo veía mejor armado. Jamás dije eso y se ve que alguien les dio manija y por eso me increparon"..

Y aclaró: "También me dijeron que había dicho en esa nota que eran un equipito del interior. Nunca lo dije. No se olviden que yo también soy un canario del interior, soy del campo, y que algunos de estos jugadores ni nacieron cuando yo ya estaba jugando en los campitos de Rocha y Maldonado. De todos modos, si alguien de Deportivo Maldonado se sintió tocado por mis declaraciones les pido disculpas".

Pero qué fue lo que dijo exactamente Carreño sobre Deportivo Maldonado. Las declaraciones las hizo en Punto Penal, de Canal 10, el domingo pasado.

El entrenador fue consultado sobre cuáles entendía que eran los mejores equipos del medio y expresó que para él eran Montevideo City Torque y Deportivo Maldonado.

Es decir, que los dichos de Carreño nacieron de un elogio al equipo de Gabriel Di Noia.

"Sin querer dar una determinación tan certera, porque esto es una opinión pura y exclusivamente personal y yo recién llegué al fútbol uruguayo después de tanto tiempo, para mí el mejor equipo es Torque y el que mejor juega es Deportivo Maldonado".

Ahí fue consultado por la diferencia entre sus dichos y respondió: "El que mejor juega es Deportivo Maldonado, hace transiciones muy rápidas, es un equipo que sabe lo que hace, tiene jugadores rápidos, livianos que te acosan de alguna manera. Pero tiene alguna falencia desde el punto de vista físico, desde el punto de vista táctico, desde la calidad de sus jugadores, por lo que le podés hacer mejor partido; puede tener resultados positivos y negativos".

Carreño se explayó marcando diferencias entre el juego y estilo de City Torque y Deportivo Maldonado, marcando más matices entre los equipos y poniendo siempre al elenco de Marcelo Méndez sobre el de Gabriel Di Noia.

En sus declaraciones deslizó críticas a Deportivo Maldonado, pero siempre lo hizo desde una comparativa que trazó entre los que considera a los dos mejores equipos del medio, por encima de su propio cuadro, Nacional, y de Peñarol que es líder de la Tabla Anual.

"Torque también sabe a lo que juega, puede cambiar de dispositivo táctico y no ves las diferencias, tiene mejores piernas, jugadores con mejor físico, defiende muy bien y ataca muy bien. Deportivo Maldonado te ataca bien pero no defiende tanto. Eso lo hace ser un equipo vistoso que juega bien, pero no el mejor equipo. Para mí el mejor equipo es Torque porque desde el punto de vista técnico-táctico es de los mejores equipos. Físicamente son jugadores muy generosos, de buenas piernas y buen físicos y desde el punto de vista mental siempre está teniendo el partido siendo protagonista, sabiendo cómo jugarlo, sabe defender bien las transiciones defensivas que son tan buenas como las ofensivas, por eso lo veo un equipo más parejo, que conoce mejor lo que hace. Deportivo Maldonado lo veo como un equipo que te ataca con las transiciones ofensivas son muy buenas, siempre te está buscando, no te respeta, pero no lo veo como un gran equipo que pueda mantener esto durante algunos años, sin embargo a Torque lo veo como un gran equipo".