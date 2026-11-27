Washington Sebastián Abreu recorrió este viernes la Libertadores Experience, la fan fest en la rambla de Montevideo que la Conmebol montó en el marco de la final de la Copa Libertadores de este sábado en el Estadio Centenario, y habló de sus recuerdos en el torneo continental y su presente como DT en México y tras ser contactado por Nacional, el club de sus amores.

El Loco recorrió stands de patrocinadores del certamen junto al exgolero argentino Mariano Andújar , campeón de la Libertadores 2009 con Estudiantes de La Plata, y el exdelantero brasileño Paulo Nunes , campeón de la Libertadores con Palmeiras y Gremio en 1999 y 1995.

En entrevista con Referí , el minuano contó sus recuerdos coperos y cómo es su actual momento como entrenador en Xolos de Tijuana de México..

¿Cómo estás viendo esto que se está viviendo en Montevideo con la final de la Copa Libertadores? Algo que capaz que hoy los uruguayos lamentablemente no estamos acostumbrados con nuestros clubes, pero ahora somos anfitriones.

“Bueno, sí, o sea, estamos acostumbrados a la historia, por algo este Estadio es el que más finales tiene, el Estadio Centenario. Ahora, la verdad que en este caso Alejandro (Domínguez, presidente de la Conmebol) haya entendido que Uruguay sigue teniendo esa pasión para poder recibir a diferentes equipos y poder darnos la posibilidad a los uruguayos de poder vivir esta fiesta es fantástico, poder convivir con todo esto, que antes no había, toda esta nueva modalidad más actualizada más moderna, la fan zone todo lo que va a ser la previa en el estadio. Y bueno, es una oportunidad que tenemos los uruguayos que también genera esa adrenalina linda de empezar a empujar para tratar de un día ser nosotros, con un equipo uruguayo, estar viviendo esa experiencia. Eso también se contagia porque hay muchos que no lo vivieron. Entonces lo pueden analizar viendo la tele, pero ahora viéndolo en persona como cada un hincha que se viene con la familia, que mete la tarjeta de crédito y ve después cómo va a pagar, porque he estado con muchos hinchas de Estudiantes que dijeron ‘meto la tarjeta y después veo, pero esto no me lo puedo perder’. Todo eso se va generando también una linda química que esperemos que nosotros la podamos llevar el día mañana un equipo, pero tener la posibilidad de disfrutarlo. No dejar de disfrutar por que no está tu club, sino que esta oportunidad es única y hay que aprovecharla”.

Estudiantes vs Palmeiras por la final de la Copa Libertadores @EdelpOficial

¿Qué recuerdos tenés de la Copa Libertadores, como hincha y como jugador?

"La que más tengo así la memoria y que la experimenté en carne propia siendo hincha Nacional fue la del 1988, esa fue hermosa, fue fantástico. Aparte, estando en el interior es como que la posibilidad de venir a Montevideo era lo mismo de hacer un viaje al exterior para poder ver un partido de tu club. En esa época estamos hablando que era muy complejo. Y bueno, aquel gol de Carlitos De Lima en Cali, que para mí ahí estuvo el pase a la final, aquel golazo que se tiró con el pecho y con la cabeza contra Falcioni. Después ya la final acá, con esa cosa típica que había, que Newell's tenía la posibilidad en el tiempo extra poder hacer un gol para ir a penales y Nacional podía asegurar con lo que venía. Estaba el reglamento medio confuso, pero Hugo De León lo sentenció con el penal. Y la verdad después vino la Copa del Mundo también en la madrugada, todos juntos mirando".

Y después, ya de jugador, poderla jugar. En la lista estoy ahí entre los 15 máximos goleadores de la Copa Libertadores. Me tocó poder disfrutar de ese privilegio con varios equipos. Me quedé ahí en la escalera, no digo en la puerta, pero me quedé en la escalera en algunos casos y con equipos importantes, pero la sensación de jugar la Libertadores, todo lo que es la previa cuando llegas a los a los estadios, a las ciudades, cómo te trata la afición rival, tiene un sentimiento diferente”.

¿Cómo estás cerrando tu año como entrenador en Xolos en México?

“Ha sido ha sido bueno, no diría muy bueno porque siempre aspiras a poder estar en la decisión final, pero en el concepto de lo que se busca en el club el proyecto el proceso y lo que venimos realizando, bueno, a la prueba está que voy a seguir en el club, eso es que sí claramente que para el club estamos haciendo cosas positivas. Pero en lo personal creo que ha sido una evolución muy buena y esperemos seguir creciendo en esta nueva etapa, ya en estos seis años de entrenador”.

Sebastián "Loco" Abreu en conferencia de prensa en México

¿Cómo lo viste a Diego Forlán en la selección uruguaya?

“Bien, lo veo bien, sereno, coherente, tomando las decisiones que corresponden para el momento y viendo que el grupo lo está aceptando de buena manera”.

¿Si te llaman de Nacional van a tener que esperar un poco ahora para que seas el técnico?

“Bueno, ya pasó. Fue lo que pasó hace dos meses, cuándo fue…”

Antes de que llegara Carreño…

“Claro”.

¿Seguís en esa misma posición?

“Bueno, pero ahora va a seguir Daniel (Carreño). Después de lo que generó, que pudo levantar el barco y lo pudo ser competitivo y nos volvió a dar una ilusión, entiendo yo que el sentido común que es para que Daniel continúe”.

Obviamente que el deseo de dirigir a Nacional siempre va a estar

“Eso no cambia. Pero bueno, entiendo que hoy la realidad es para que alguien de la casa, histórico, campeón de América y del mundo, campeón como entrenador y que hoy ante esta situación nos dio la posibilidad de nuevamente hacernos competitivos, pueda tener un inicio con otros argumentos, con otros tiempos de preparación para que obviamente pueda seguir”.

Joaquín Pisa

¿Un año con los nenes a full, porque a Diego se le sumaron los mellizos en Albion?

“Sí está Diego allá (en Xolos, México), los mellizos (Facundo y Franco) debutaron en Primera. Hoy acaban de salir campeones de Clausura nuevamente con Albion, segundo año que son campeones del Clausura, nuevamente Albión, segundo año bicampeón de Clausura y van a jugar la final del Uruguayo con Peñarol. Así que bueno, cuando perdés en algo que era no estar en la final de México, el destino me dio la posibilidad de estar con tus hijos en esta etapa de ellos de futbolistas y viéndolos salir campeones. Entonces bueno, a veces como dice el dicho, por algo pasan las cosas.

Sebastián Abreu en la selección uruguaya de leyendas

¿Y cómo está la selección uruguaya de leyendas? ¿Sumaron a Lodeiro?

"Sí, empezamos a ver el recambio generacional, porque si no las cachilas nuestras ya necesitamos la inyección. Y ahora estaba Viudez, Lodeiro, Vicente (Sánchez) màs allá de que tiene 47 todavía se mantiene picante, para poder ayudar a los otros viejitos que ya estamos complicados, pero bueno, ganamos".

Cumpliste con el gol del 4-1

"La cuota de gol tiene que estar siempre. Yo en broma les digo que tengo que llegar a empatar a Cavani entre los goleadores de la selección, pero bueno, ganamos y lo importante es que la gente fue, acompañó, disfrutaron, muchos niños que le trasladaron los padres lo que había sido esa generación, por ejemplo, la de 2010, la pudieron ver en persona. Así que la verdad que la energía de ida y vuelta es fantástica”.