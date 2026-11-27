El candidato a presidente de Peñarol por la lista 1414, Freddy García, oficializó en la jornada de este viernes que la fórmula que encabezará en las elecciones del club del sábado 12 de diciembre será con Federico Gedanke como vicepresidente.

Gedanke -hijo del histórico dirigente carbonero, Gervasio Gedanke- es empresario y socio del club desde que nació.

Lleva 43 años como socio, al igual que sus hermanos, y cuenta que fue su padre quien le transmitió la pasión por el club. “En casa no había opción”, indicó.

Federico Gedanke dijo que al principio conocía a Freddy García por lo que veía en redes.

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Su impresión cambió cuando se reunió con él y conoció el proyecto y el equipo que ya estaba trabajando. Esa conversación, cuenta, lo convenció de acompañarlo como candidato a vicepresidente por la lista 1414.

“Lo que nos une es eso, el amor por Peñarol y la forma en que queremos conducirlo. Muy diferente a lo que han sido estos años y una renovación total en sus dirigentes”, añadió.

“El rol de un vicepresidente ideal es apoyar al presidente, pero no decirle todo que sí”, sostuvo.

Gedanke dice que su aporte será acercar posiciones, escuchar a los consejeros y poner su punto de vista sobre la mesa cuando haya diferencias.

Entre las primeras medidas, plantea auditar las cuentas para conocer en qué condiciones reciben el club.