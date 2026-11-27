La selección de fútbol femenino de Uruguay enfrentará este viernes 27 de noviembre a la de Bolivia , en Santa Cruz, en partido que marcará el estreno de Marcel Rauss como entrenador del combinado absoluto.

Rauss, quien fue designado este mes como nuevo DT de Uruguay en reemplazo de Ariel Longo, tendrá en esta fecha FIFA dos partidos amistosos , ante Bolivia este viernes y el viernes 4 de diciembre frente a Argentina en Buenos Aires.

El partido de este viernes ante Bolivia comenzará a la hora 20 de Uruguay (19 local) y se jugará en el Estadio Tahuichi Aguilera.

El entrenador convocó a 22 futbolistas , que viajaron directo a Santa Cruz, en donde se encontró esta semana la selección para realizar los primeros entrenamientos.

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Luego de este encuentro retornarán a Montevideo para completar la preparación para jugar ante Argentina.

El plantel tiene a cuatro futbolistas que actúan en equipo del fútbol local, Julieta Rodríguez de Danubio, Manuela Techera y Rocío Martínez de Nacional y Micaela Domínguez de Peñarol, y otras 18 que defienden a clubes del exterior.

Rauss, quien se estrena como DT de la selección, fue bicampeón del fútbol uruguayo con Nacional en 2024 y 2025. Asumió en la selección sub 20 para el sudamericano de febrero de este año y desde este mes es el nuevo conductor de la celeste.

Longo deja el cargo luego de una década en el que el fútbol femenino dio un salto de calidad a nivel de selecciones nacionales.