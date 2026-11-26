La selección uruguaya de leyendas le ganó 4-1 a un combinado de resto de América en un partido que se jugó este jueves en el Parque Viera, en el marco de la final de la Copa Libertadores que se jugará este sábado en el Estadio Centenario.

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La celeste se adelantó apenas comenzado el encuentro con un potente disparo lejano de Vicente Sánchez . El exfutbolista del Schalke 04 alemán y del Toluca mexicano jugó dos ediciones de la Copa América con Uruguay y varios encuentros de eliminatorias.

Lodeiro y Lugano en la selección uruguaya de leyendas

Poco después de comenzada la primera parte, el paraguayo Paulo César da Silva reemplazó al campeón mundial Ruggeri , quien antes de salir del campo se abrazó con el 'Loco' Abreu. El argentino y el uruguayo fueron compañeros en San Lorenzo.

Mientras tanto, antes de que el primer tiempo llegara a su final, Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, ingresó al campo con el número 10 en su camiseta.

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La selección uruguaya de leyendas

En el segundo tiempo, Uruguay amplió su ventaja por intermedio de Gonzalo "Turbo" Vargas, ante un equipo que también tuvo en el campo a Ricardo 'Mono' Tavarelli, Jonathan Maidana, Leonel Vangioni, Sergio Orteman y Alejandro 'Chori' Domínguez.

El exdelantero de Mónaco también marcó el tercero con una gran volea que dejó sin opciones al golero rival. Vargas jugó diez partidos con Uruguay entre 2002 y 2007, anotó tres goles y formó parte de la plantilla que disputó la Copa América de Venezuela en 2007.

Diego Pérez, Fabián Canobbio, Mauricio Victorino y Gonzalo "Turbo" Vargas en la selección uruguaya de leyendas

El descuento de las leyendas de Conmebol lo marcó con un potente disparo el 'Chori' Domínguez, campeón mundial sub 20 con Argentina en 2001 e ídolo de River Plate.

Finalmente, a poco de que el partido se terminara, una gran jugada entre Nicolás Lodeiro y Abreu acabó en gol del 'Loco', campeón de América y dos veces mundialista con la celeste.

Las leyendas de Uruguay

El equipo de leyendas de Uruguay tuvo a los siguientes jugadores: Fabián Carini, Diego Godín, Walter Gargano, Sebastián Abreu, Nicolás Lodeiro, Diego Pérez, Mauricio Victorino, el ex Fénix y Peñarol Juan Álvez, Cristian “Cebolla” Rodríguez, Gonzalo “Chory” Castro, Fabián Canobbio, Andrés Scotti, Gonzalo Vargas, Álvaro González, Fabián Estoyanoff, Vicente Sánchez, Juan Castillo y Darío Rodríguez. El director técnico fue Gregorio Pérez con la asistencia de Gerardo Pelusso.

La selección uruguaya de leyendas y las estrellas de Conmebol

El plantel de resto de América tuvo a tres futbolistas uruguayos, Rodrigo "Popi" Muñoz, Sergio Orteman y Hernán Rodrigo López, además de jugadores del resto de las selecciones del continente: Ricardo "Mono" Tavarelli, Felipe Melo, Óscar Ruggeri, Paulo Da Silva, Jonathan Maidana, Léo Moura, Roberto "Toro" Acuña, Jonathan Santana, Mauro Silva, Ricardo Omar Giusti, Gabriel Peñalba, Mauro Boselli, y Alejandro "Chori" Domínguez.

Esta fue la tercera presentación ante el público del equipo uruguayo tras el amistoso frente a Argentina, en la Playa Mansa de Punta del Este, el pasado 9 de enero, y frente a Paraguay, en el Estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno, el 17 de mayo.