Las leyendas de la selección uruguaya y un combinado de figuras del resto de las selecciones de Conmebol se enfrentarán este jueves 26 de noviembre , en una actividad que organiza Conmebol en el marco de la final de la Copa Libertadores que el sábado tendrá lugar en el Estadio Centenario con el partido Estudiantes de la Plata vs Palmeiras.

El partido se jugará a partir de la hora 19 en el Parque Viera .

Las entradas son gratuitas y se pueden adquirir ingresando en AUFtickets . Será televisado por AUFTV.

La ocasión será oportuna para ver nuevamente en acción algunas de las figuras de la selección uruguaya que fueron protagonistas del cuarto puesto en el Mundial 2010 y en la conquista de la Copa América 2011.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo D del Mundial sub 17: el golpe que sufrió la selección uruguaya que cayó del primer lugar al tercero

La Copa América volverá a jugarse en Estados Unidos en 2028 y va a incluir a selecciones de Concacaf

Estarán en la selección uruguaya Diego Lugano, Diego Godín, el Loco Abreu.

Esta será la tercera presentación ante el público del equipo uruguayo tras el amistoso frente a Argentina, en la Playa Mansa de Punta del Este, el pasado 9 de enero, y frente a Paraguay, en el Estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno, el 17 de mayo.

En el equipo del resto de América tendrá a tres futbolistas uruguayos, Rodrigo "Popi" Muñoz, Sergio Orteman y Hernán Rodrigo López, además de futbolistas del resto de las selecciones del contienten: Ricardo "Mono" Tavarelli, Felipe Melo, Óscar Ruggeri, Paulo Da Silva, Jonathan Maidana, Léo Moura, Roberto "Toro" Acuña, Jonathan Santana, Mauro Silva, Ricardo Omar Giusti, Gabriel Peñalba, Mauro Boselli y Alejandro "Chori" Domínguez.