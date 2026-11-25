El Aeropuerto Internacional de Carrasco espera recibir unas 20.000 personas que llegarán al país para la final de la Copa Libertadores que el brasileño Palmeiras y el argentino Estudiantes disputarán este 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Así lo detalló este martes la principal terminal aérea de Uruguay en un comunicado en el que apuntó que cerca de 18.000 de esos viajeros llegarán entre el jueves 26 y el día en que se disputará el juego por el título .

Añadió que, según sus registros, a los vuelos regulares se le sumarán más de 30 vuelos chárter , al tiempo que hay unas 200 solicitudes de operaciones de aviación ejecutiva , principalmente desde Argentina y Brasil, que involucran a 13 aeropuertos de estos países. Por esta vía llegarán unas 1.000 personas.

Palmeiras y Estudiantes se enfrentarán el próximo 28 de noviembre desde las 17.00 horas en un duelo en que los argentinos buscarán conquistar la quinta Copa Libertadores de su historia y en que los brasileños irán por la cuarta.

Gianni Infantino estará en la final de la Copa Libertadores en Montevideo: mirá los anuncios y las cifras que maneja Conmebol y AUF en el Estadio Centenario

El Cacique Medina, de "tirar flechas" y dirigir en Nacional, a su primera gran final de la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata

El Palmeiras celebra su clasificación a la final de la Copa Libertadores 2026 Foto: AFP

Campeón en 1968, 1969, 1970 y 2007, Estudiantes ganó la primera ante el mismo rival al que se enfrentará en esta oportunidad y en el mismo escenario.

Palmeiras, por su parte, fue campeón en 1999, 2020 y 2021. La última también la ganó en el estadio Centenario al vencer al brasileño Flamengo.

Fernando Muslera, figura en Estudiantes vs Flamengo en Maracaná Foto: AFP

Según datos de Conmebol, la final del próximo sábado se jugará con localidades agotadas y un 98 % de estas adquiridas por hinchas que llegarán a Montevideo desde el exterior.

De hecho, los hoteles en Montevideo para esa fecha se encuentran agotados y muchos seguidores de los equipos hicieron reservas en sitios que se encuentran a más de 150 kilómetros de la capital.

FOTO: GASTÓN BRITOS/FOCOUY

EFE