Nacional vs Montevideo City Torque disputan la primera semifinal de la Copa AUF Uruguay 2026 , el torneo que integra a clubes profesionales y amateurs de la AUF, como también a equipos del fútbol del interior de OFI.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El certamen otorga este año al campeón el cupo de Uruguay 4 a la Copa Libertadores 2027.

La otra semifinal, que se juegan a partidos únicos con penales en caso de empate en los 90 minutos, tendrá el cruce de Juventud vs Danubio.

El partido se jugará este jueves 26 de noviembre.

Nacional vs Montevideo City Torque: los precios de las entradas para la semifinal de la Copa AUF Uruguay que se juega este jueves

Copa AUF Uruguay: la semifinal entre Nacional y Montevideo City Torque cambió de día y horario por la selección uruguaya de básquetbol

¿A qué hora juegan Nacional vs Montevideo City Torque?

El encuentro comenzará a la hora 21:30?

¿Dónde juegan Nacional vs Montevideo City Torque?

La semifinal de la Copa AUF Uruguay se jugará en el Estadio Silvestre Octavio Landoni de la ciudad de Durazno, a unos 189 kilómetros de Montevideo.

El Estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno el pasado 15 de febrero Liga de Durazno

¿Dónde ver Nacional vs Montevideo City Torque?

El partido es anunciado por DSports (canal 304) y la plataforma DGO.

Entradas para Nacional vs Montevideo City Torque

Las entradas en todos los sectores se venderán $ 490 para socios de ambos equipos y a $ 590 las generales.

Los hinchas de Torque irán a la Tribuna José Vera Puerta A (símil América del Estadio Centenario), mientras que los tricolores compartirán también esa zona pero por la Puerta B y las tribunas Antonio Alzamendi, Campeones del Sur y Zarza.