El uruguayo Maximiliano Araújo admitió que existe interés de distintos equipos grandes de Europa en contratarlo , en la conferencia de prensa del día previo al encuentro entre el Sporting de Lisboa y el Manchester United por la fase de liga de la Champions League , aunque marcó que esa situación no lo "cambia".

Araújo fue el elegido para dar la conferencia previa al encuentro ante el United, y una de las primeras preguntas fue sobre el interés de distintos equipos europeos en comprar su pase.

"Son cosas bonitas que, obviamente, nos llegan, pero no me cambia en nada. Le debo mucho al club y a mis compañeros. Lo más importante es el Sporting, seguir haciendo las cosas bien y trabajar", fue la respuesta del extremo y lateral izquierdo, que espera "ganar el partido" ante el conjunto inglés. "Personalmente, quiero hacer un gran partido por mis compañeros, por el club y por mi familia", agregó.

El uruguayo confesó que será el capitán en el encuentro de este miércoles a las 17:00, lo que destacó es un "orgullo" para él . "Este es un partido con el que todos soñamos desde pequeños . No hay una motivación mejor para ganar", expresó.

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Por otra parte, a Araújo le preguntaron por su relación con Manuel Ugarte, que no estará disponible durante varios meses para el United tras su lesión de ligamentos cruzados en el Mundial 2026 con Uruguay, y el extremo marcó que tiene una "buena relación" con su compañero de selección.

"Todavía no hablé con él, pero en estas próximas horas voy a intentar mandarle un mensaje", adelantó el uruguayo.

Consultado sobre las fortalezas del Manchester United, que el fin de semana tuvo por primera vez en el banco al argentino Mauricio Pochettino en una derrota 4-0 ante Liverpool, Araújo afirmó que el rival tiene "grandes jugadores", pero con quien tendrán "más cuidado" es con el portugués Bruno Fernandes.

"Todos conocemos la calidad que tiene. Lo vamos a marcar muy bien y ojalá que mañana no tenga un gran partido", sentenció.