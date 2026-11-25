El fenómeno de El Niño costero continúa intensificándose en el oeste de Sudamérica y alcanzó esta semana niveles de calentamiento sin precedentes en la historia moderna de los registros, según informó el observatorio meteorológico brasileño MetSul , en base a datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés).

El último boletín del organismo estadounidense indicó que la temperatura de la superficie del mar en la denominada región Niño 1+2, ubicada frente a las costas de Perú y Ecuador, registró una anomalía de 5,7 °C por encima de los valores normales .

Esta región del océano Pacífico es utilizada para monitorear la evolución de El Niño costero, un fenómeno que se diferencia de El Niño tradicional por el alcance geográfico de sus efectos.

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El Niño alcanza temperaturas récord en 126 años y enciende alertas por lluvias intensas en Sudamérica, según Metsul

Según MetSul, la temperatura del mar en esa zona alcanza actualmente los 27,5 °C, cuando lo habitual para esta época del año es que se sitúe entre los 21 °C y los 22 °C, debido a la influencia de las aguas más frías de la corriente de Humboldt.

El Niño costero supera los registros históricos de calentamiento del océano Pacífico

La magnitud del calentamiento actual supera ampliamente los registros alcanzados durante algunos de los episodios más intensos de El Niño de las últimas décadas.

De acuerdo con los datos recopilados por MetSul, las mayores anomalías semanales de temperatura en la región Niño 1+2 durante esos fenómenos fueron las siguientes:

El Niño de 1982-1983: +4,2 °C.

El Niño de 1997-1998: +4,0 °C.

El Niño de 2015-2016: +2,7 °C.

El Niño de 2023-2024: +3,4 °C.

Noviembre de 2026: +5,7 °C.

El récord también se mantiene cuando se utiliza el Índice Oceánico Relativo de El Niño (RONI, por sus siglas en inglés), una herramienta de monitoreo que contempla el calentamiento global de los océanos.

Con este indicador, la anomalía térmica frente a las costas de Perú y Ecuador alcanza los 4,9 °C, por encima del anterior récord de 4,6 °C registrado en junio de 1983.

Las consecuencias de El Niño costero en Perú y Ecuador

El extraordinario calentamiento de las aguas del Pacífico ya tiene consecuencias en el oeste de Sudamérica, donde las lluvias torrenciales de los últimos días provocaron inundaciones, desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra.

En Ecuador, al menos 83 sectores de la ciudad de Guayaquil resultaron afectados por las inundaciones, que también ocasionaron cortes en el suministro de energía eléctrica.

La situación se replicó en el archipiélago de las islas Galápagos. En Puerto Ayora, en la isla Santa Cruz, las intensas precipitaciones provocaron inundaciones que afectaron a más de 2.000 personas y dejaron un fallecido.

El gobierno ecuatoriano movilizó ayuda humanitaria y dispuso el cierre temporal de sitios turísticos como medida de precaución.

En Perú, en tanto, las precipitaciones más intensas se concentraron en las regiones de Tumbes y Piura, próximas a la frontera con Ecuador.

Según MetSul, algunas zonas de Perú registraron lluvias y deslizamientos de tierra de una magnitud que no se observaba desde el denominado Super El Niño de 1997-1998 y el intenso episodio de El Niño costero de 2017.

Qué es El Niño costero y en qué se diferencia del fenómeno de El Niño tradicional

El Niño costero es un fenómeno oceánico y atmosférico caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial próximas a las costas de Sudamérica.

Sus efectos se concentran principalmente en Perú y Ecuador, aunque en determinadas ocasiones también pueden alcanzar a Chile.

A diferencia de El Niño costero, El Niño tradicional es un fenómeno climático de escala global, asociado al calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial central y oriental, que puede modificar los patrones de precipitaciones y temperaturas en distintas regiones del planeta.

MetSul señaló que el fenómeno de intensidad récord que se registra actualmente frente a las costas peruanas es de carácter localizado y no debe confundirse con un episodio de El Niño de alcance global, cuyo desarrollo podría producirse en los próximos meses, según el observatorio brasileño.