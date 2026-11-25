La Intendencia de Montevideo (IM) anunció una serie de cortes de tránsito y desvíos de ómnibus para este miércoles 25 de noviembre , con motivo de la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N) .

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La concentración está prevista para las 18:00 horas en la plaza Independencia, mientras que la movilización comenzará a las 19:00 y se extenderá por la avenida 18 de Julio hasta la explanada de la Intendencia de Montevideo.

Por este motivo, la avenida 18 de Julio permanecerá cortada entre las calles Andes y Barrios Amorín .

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Los cambios en los recorridos del transporte público comenzarán tres horas antes del inicio de la movilización, a las 16:00, y se extenderán hasta las 23:00, según informó la comuna.

Marcha del 25N: todos los desvíos de ómnibus en Montevideo

Los recorridos alternativos dispuestos por la Intendencia de Montevideo para este miércoles serán los siguientes:

Líneas al Centro hacia plaza España: Minas, avenida Uruguay, Florida y plaza Independencia.

Líneas al Centro (104, 180, 187, 188, 21, 60, 62, 64, CE1, D10, D11 y D9): Tacuarembó o Barrios Amorín, Colonia, Florida y avenida 18 de Julio.

Líneas hacia afuera del Centro: Buenos Aires, Liniers, San José, Aquiles Lanza, Maldonado, Barrios Amorín, Constituyente o Tacuarembó y avenida 18 de Julio.

Líneas que circulan por San José: San José, Barrios Amorín y Constituyente, a su ruta habitual.

Líneas que circulan por Ejido (149 y 522): Ejido, Maldonado, Barrios Amorín, Constituyente, Colonia y Ejido, a su ruta habitual.

Líneas que circulan por Yaguarón (149 y 522): Yaguarón, Mercedes, Vázquez, Martínez Trueba, Soriano y Aquiles Lanza.

Líneas que circulan por Paraguay (427 y 538): Barrios Amorín, Colonia y Rondeau, a su ruta habitual.

Líneas que circulan por Río Negro (427, 538 y 582): Libertador, Mercedes y Vázquez, a su ruta habitual.

Qué paradas de ómnibus estarán suspendidas

Además de los cambios en los recorridos, la comuna informó que quedarán suspendidas las siguientes paradas del Sistema de Transporte Metropolitano (STM):

Todas las paradas de 18 de Julio entre Barrios Amorín y Andes.

Río Negro y 18 de Julio.

Paraguay y 18 de Julio.

Yaguarón y Mercedes.

Ejido y Colonia.

Cuáles serán las paradas provisorias durante la marcha del 25N

Durante el horario de los desvíos, los usuarios del transporte público podrán utilizar las paradas oficiales ubicadas sobre los recorridos alternativos.

En el caso de las líneas 149 y 522, se habilitarán paradas provisorias en Mercedes y Ejido, y en Colonia y Germán Barbato.