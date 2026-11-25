La abogada Lorena Roqueta , que saltó a la fama este domingo luego de haber sido electa directora del BPS en representación de los trabajadores después de 34 años de ese cargo en manos del Pit-Cnt , fue procesada por la justicia de Colonia en el año 2012 en un caso de drogas.

Según surge de un documento al que accedió El Observador, el 7 de octubre de 2012 el juzgado letrado de Colonia de primer turno procesó con prisión al hermano de Roqueta y a otro hombre por un delito continuado de suministro de estupefacientes mientras que a ella le imputó un delito continuado de transporte de estupefacientes . Los imputados tenían en ese momento 24 y 25 años mientras que ella tenía 28 años y aún no era abogada, ya que se recibió en 2015 y de escribana en 2018.

Roqueta se desempeña en el área jurídica de la Intendencia de Colonia desde diciembre de 2005 y figura como presupuestada desde 2012 , justamente el año en que fue procesada.

Lorena Roqueta afirmó que los trabajadores dijeron “basta al PIT-CNT” y “eligieron a una militante del Partido Nacional”

La trastienda del batacazo de Lorena Roqueta en el BPS: promovida por el director de las empresas y con apoyo sigiloso de una secretaría blanca

Una nota del portal ColoniaYa del 9 de octubre de 2012 reportaba que los procesamientos habían surgido como consecuencia de un procedimiento dirigido por la Brigada Departamental Antinarcóticos, ante el dato de que un hombre y una mujer llevaban droga de Montevideo a Tarariras los viernes para su posterior venta en la ciudad.

Según surge de la documentación, el procesamiento fue dictado por la entonces jueza de Colonia Virginia Ginares, quien le impuso a Roqueta como medida cautelar realizar servicios comunitarios en un organismo público de la localidad de Tarariras con una carga semanal de 6 horas durante 90 días.

Fuentes judiciales confirmaron a El Observador que el expediente judicial fue archivado en 2016.

En Uruguay, los antecedentes penales se extinguen transcurridos los cinco años desde el cumplimiento de la última pena si la persona no vuelve a reincidir. Asimismo el delito de transporte de estupefacientes, así como la tenencia, la negociación o el suministro prescriben a los diez años, según lo establecido por el Código Penal.

El viejo código del proceso penal, que fue sustituido por el actual CPP en noviembre de 2017, establecía que con el procesamiento de una persona el juez daba inicio formal al sumario (el proceso penal propiamente dicho) tras la etapa de presumario.

El procesamiento no equivalía a una condena ni declaraba la culpabilidad definitiva, pero implicaba que el juez consideraba probada la existencia de un delito y hallaba elementos de convicción suficientes sobre la participación del indagado.

La versión de Roqueta: "Una bajeza"

Consultada por El Observador sobre su procesamiento en 2012, Roqueta respondió que fue sobreseída y el delito se extinguió por lo que actualmente no tiene antecedentes.

Además consideró que es "una bajeza que a dos días de ganar las elecciones" se la obligue a hablar de una situación que "afecta" a su familia.

"Con mi hermano fuimos huérfanos de padre y madre muy jóvenes, por lo tanto yo afronté ese papel con mi hermano que ha sufrido el tema de adicciones. Es un tema que afecta mucho a mi familia y una realidad que pasan muchas familias en el país. Siendo muy joven, decidí defenderlo en ese rol y tuvo esa consecuencia", escribió por WhatsApp ante la insistencia de El Observador en consignar su versión.

Agregó que "estando sola y siendo muy joven, no se quedó en esa realidad" sino que decidió "estudiar, avanzar y salir adelante".

¿Cómo se gestó la candidatura al BPS?

La candidatura al directorio del BPS fue promovida por el actual director por las empresas José “Pepe” Pereyra. En ese orden también se postuló a Jorge Fernández –que también ganó–, y a Renaldo Borriero en los jubilados pero para conocer el resultado en ese orden habrá que esperar el conteo de los votos observados.

Roqueta también contó con el apoyo del Partido Nacional, que militó por su candidatura a través de la Secretaría de Asuntos Sociales, que lidera el exdiputado Álvaro Viviano.

Como informó El Observador, es cercana a la dirigente María de Lima, que hizo el nexo con el directorio del PN y principalmente con Asuntos Sociales. Viviano señaló que colaboraron en conectar la candidatura con referentes de todo el país y apuntaron a concientizar en la importancia de votar a una candidata que representara sus intereses.

Este lunes tras ser electa, Roqueta afirmó en rueda de prensa: “Lo digo con orgullo, soy una votante blanca, he sido militante del Partido Nacional, y los trabajadores a nivel país, robando en estas candidaturas, eligieron a una militante del Partido Nacional”.

Tras la elección, los blancos emitieron un comunicado en el que felicitaron a Roqueta y reconocieron a los “cientos de militantes sociales anónimos nucleados en Asuntos Sociales, que asumieron este compromiso con enorme responsabilidad y vocación de cambio”.

Roqueta obtuvo 454.917 votos con la lista 15, casi 82 mil más que Carlos Clavijo, que con la lista 11 buscaba mantener la hegemonía de la central sindical.